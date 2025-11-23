Fudbaleri Milana pobedili Inter u milanskom derbiju

Strelac pobedonosnog gola bio je Kristian Pulišić u 54. minutu.

Najbolju priliku za izjednačenje Inter je imao u 74. minutu, ali Hakan Čalhanoglu nije iskoristio penal. Srpski reprezentativac u dresu Milana Strahinja Pavlović na terenu je proveo čitav meč. Milan je prvi na tabeli sa 25 bodova, dva manje od prvoplasirane Rome. Inter je na četvrtom mestu sa 24 boda. U narednom kolu, Milan će dočekati Lacio, dok će Inter gostovati Pizi.