Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Mega - Budućnost u 8. kolu ABA lige

Telegraf pre 15 minuta  |  Telegraf.rs
Košarkaši Mege dočekaće ove nedelje tačno u podne u svom prepoznatiljivom matine terminu u derbiju 8. kola regionalne ABA lige na domaćem terenu u Hali sportova "Ranko Žeravica" ekipu Budućnosti iz Podgorice.

Biće to pravi klasik i revanš prošlogodišnjeg četvrtfinala ABA lige, kada je Mega uspela jako dobro da se suprotstavi Podgoričanima, ali ipak nije mogla da dođe do iznenađenja. Do sada ove sezone, Mega je uspela da zabeleži skor 2-4 u regionalnom takmičenju, dok je sa druge strane Budućnost na 5-2. Ovaj susret sudiće iskusni arbitri iz Hrvatske i glavni će biti Tomislav Hordov, dok će mu pomagati Josip Radojković zajedno sa Frankom Gracinom. Delegat meča biće
