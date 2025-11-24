Evo kada će opet pasti sneg u Srbiji Pripremite kišobrane - od večeras kiša, ovi delovi zemlje prvi na udaru

Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplije u odnosu na jučerašnji dan, uz slab i umeren, uveče i tokom noći u Vojvodini, donjem Podunavlju i Pomoravlju i jak vetar južnih pravaca, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod

Najviša temperatura od 7 do 13 °C. Kasnije posle podne i uveče očekuje se postepeno naoblačenje sa zapada koje će usloviti slabu kišu na severozapadu, a tokom noći i u većini ostalih krajeva. Narednih dana umereno do potpuno oblačno, u utorak i sredu (25. i 26.11.) mestimično sa kišom i relativno toplo, a u utorak (25.11.) i vetrovito uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar. Printscreen/ RHMZ Zatim osetno svežije, u četvrtak (27.11.) padavine se očekuju uglavnom