Jutro da se smrzneš, a tokom dana... RHMZ objavio šta nas danas čeka sa vremenom (foto)

Alo pre 11 minuta
Ovog jutra će biti hladno sa slabim mrazem, a ponegde se očekuje i niska oblačnost ili magla, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda

Tokom dana očekuje se osetno toplije vreme, na severu malo do umereno oblačno, u ostalim krajevima pretežno sunčano. RHMZ Kasnije posle podne i uveče postepeno naoblačenje sa zapada usloviće kišu na severozapadu, a tokom noći i u većini ostalih krajeva. Duvaće slab i umeren vetar, tokom dana u planinskim predelima, a uveče i tokom noći i u Vojvodini, donjem Podunavlju i Pomoravlju i jak vetar južnih pravaca. Najniža temperatura biće od minus 4 do 0, a najviša od 7
Nastavak ‘istorijskog’ suđenja novosadskim aktivistima 2. februara, traži se izuzeće tužilaca i snimanje suđenja

Nastavak ‘istorijskog’ suđenja novosadskim aktivistima 2. februara, traži se izuzeće tužilaca i snimanje suđenja

Mašina pre 21 minuta
Raspored sahrana za utorak, 25. novembar

Raspored sahrana za utorak, 25. novembar

Radio 021 pre 41 minuta
56. Međunarodni sajam turizma od 27. do 29. novembra u Novom Sadu

56. Međunarodni sajam turizma od 27. do 29. novembra u Novom Sadu

RTV pre 21 minuta
Dom zdravlja pozvao Novosađanke da se priključe Skrining programu za rano otkrivanje raka grlića materice

Dom zdravlja pozvao Novosađanke da se priključe Skrining programu za rano otkrivanje raka grlića materice

NoviSad.com pre 26 minuta
Doneta presuda da Infrastruktura železnice isplati naknadu za duševni bol još jednoj od porodica žrtava pada nadstrešnice.

Doneta presuda da Infrastruktura železnice isplati naknadu za duševni bol još jednoj od porodica žrtava pada nadstrešnice.

Pravda pre 10 minuta