Oglasio se Studentski grad: Stanje studentkinje je veoma ozbiljno

B92 pre 31 minuta
Oglasio se Studentski grad: Stanje studentkinje je veoma ozbiljno

Studentski centar "Beograd" saopštio je danas da se studentkinja, koja je povređena sinoć prilikom pada sa terase u Studentskom gradu, u Domu IV, trenutno nalazi u veoma ozbiljnom stanju.

Iz Studentskog centra "Beograd" su uputili apel na sve da poštuju privatnost studentkinje i njene porodice u teškim trenucima, dok nadležni organi obavljaju sve potrebne procedure i istrage. "Svi zaposleni u Ustanovi Studentski centar "Beograd" i studenti su duboko potreseni ovim teškim događajem. Želimo da izrazimo najiskreniju zabrinutost i solidarnost sa porodicom povređene studentkinje i sa svima koji su pogođeni ovom situacijom. Prioritet nam je da pružimo svu
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

"Stanje joj je veoma ozbiljno" Oglasio se Studentski centar o padu devojke sa terase u Studentskom gradu: Uputili važan apel…

"Stanje joj je veoma ozbiljno" Oglasio se Studentski centar o padu devojke sa terase u Studentskom gradu: Uputili važan apel za sve

Blic pre 1 sat
Studentkinja pala s terase u Studentskom gradu, Hitna pomoć: Teško je povređena, prevezena u KBC Zemun

Studentkinja pala s terase u Studentskom gradu, Hitna pomoć: Teško je povređena, prevezena u KBC Zemun

NIN pre 1 sat
Devojka pala sa visine u Studentskom gradu u Beogradu, zadobila teške povrede

Devojka pala sa visine u Studentskom gradu u Beogradu, zadobila teške povrede

Radio 021 pre 51 minuta
Teška nesreća u Studentskom gradu: Studentkinja u bolnici nakon pada sa visine

Teška nesreća u Studentskom gradu: Studentkinja u bolnici nakon pada sa visine

Luftika pre 31 minuta
Studentski centar Beograd: Studentkinja koja je pala u veoma ozbiljnom stanju

Studentski centar Beograd: Studentkinja koja je pala u veoma ozbiljnom stanju

Euronews pre 26 minuta
Devojka u teškom stanju nakon pada sa visine. Oglasio se Studentski centar Beograd

Devojka u teškom stanju nakon pada sa visine. Oglasio se Studentski centar Beograd

Alo pre 1 sat
Studentkinja FDU pala s terase Studenjaka

Studentkinja FDU pala s terase Studenjaka

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Priština bez gradskog saobraćaja, pred Vladom protestuju radnici i gradonačelnik Rama

Priština bez gradskog saobraćaja, pred Vladom protestuju radnici i gradonačelnik Rama

Beta pre 11 minuta
Ministarstvo prosvete: Izmeštanje učenika Pete beogradske gimnazije privremeno

Ministarstvo prosvete: Izmeštanje učenika Pete beogradske gimnazije privremeno

Nedeljnik pre 11 minuta
Profesori Pete gimnazije odbili prijem u Školsku upravu jer načelnik ne želi da primi roditelje i decu

Profesori Pete gimnazije odbili prijem u Školsku upravu jer načelnik ne želi da primi roditelje i decu

Nova pre 11 minuta
„Ovo su slavni dani otpora Pete, budućnosti nema u podaništvu“: Ivanka Popović održala snažan govor ispred škole čiji je bila…

„Ovo su slavni dani otpora Pete, budućnosti nema u podaništvu“: Ivanka Popović održala snažan govor ispred škole čiji je bila đak VIDEO

Nova pre 6 minuta
Pljačka u šoping centru u Rakovici: Pretvarala se da gleda obuću, pa ženi izvukla novčanik iz torbe

Pljačka u šoping centru u Rakovici: Pretvarala se da gleda obuću, pa ženi izvukla novčanik iz torbe

Nova pre 6 minuta