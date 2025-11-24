Predsednički izbori u Republici Srpskoj: Tesna pobeda Dodikovog kandidata, opozicija tvrdi da su pokradeni

BBC News pre 2 sata | Slađan Tomić - novinar

BBC/Slađan Tomić Dodik i Karan u izbornoj noći

Nijedan od šest kandidata za predsednika Republike Srpske, jednog od dva entiteta Bosne i Hercegovine, nije ostvario apsolutnu pobedu na prevremenim izborima održanim 23. novembra.

„Siniša Karan je novi predsednik Republike Srpske“, izjavio je u izbornoj noći Milorad Dodik, bivši predsednik i Karanov stranački šef.

„Po ko zna koji put, kad je bilo najteže pobedio je srpski narod“, rekao je Karan, kandidat vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata, u prvoj izjavi posle objave rezultata.

Opozicija je odbacila rezultate rekavši da je njihov kandidat Branko Blanuša pobedio, ali da su glasovi namenjeni njemu pokradeni.

„Da nije bilo krađe, proglasio bih pobedu", izjavio je Blanuša u izbornoj noći.

On je bio kandidat Srpske demokratske stranke (SDS) i svih parlamentarnih stranaka opozicije.

SDS je osnovao prvi predsednik RS Radovan Karadžić, osuđen na doživotnu robiju za genocid u Srebrenici i zločine počinjene tokom rata u Bosni.

Da Blanuša proglasi trijumf, savetovao ga je stranački kolega i poslanik u državnom parlamentu Darko Babalj.

„Ako ne izađeš pred Palatu predsednika i ne proglasiš pobedu, pokrašće te", savetovao je Babalj.

Blanuša ga nije poslušao.

Ipak, opozicija je najavila da će zatražiti ponavljanje izbora u tri grada – Doboju, Zvorniku i Laktašima, rodnom mestu Dodika i jakom uporištu SNSD.

BBC Branko Blanuša, kandidata SDS, tvrdi da su izbori pokradeni

Zvanične brojke, preliminarni rezultati

Na osnovu 98 odsto biračkih mesta vodi kadar SNSD-a Siniša Karan.

On je do sada osvojio 217.324 glasova, ni 10 hiljada više od kandidata opozicije.

„To treba da zabrine Dodika", kaže profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Šaćir Filandra, u izjavi za BBC.

Preostala četiri kandidata ukupno su osvojila 1,5 odsto glasova.

Iznenađujuća je rangiranost profesora Branka Blanuše kao opozicionalnog kandidata, kaže profesor Filandra.

„Što objektivno svedoči o gubitku prestiža SNSD-a i samog Dodika, koji je zapravo bio glavna ličnost celokupnog izbornog procesa."

Izbori pokazali sveopštu apatiju

Od 1,2 miliona ljudi s pravom glasa u RS, na prevremene izbore izašlo je tek 439.897 birača što je 34,79 odsto.

„Ove izbore, kao što kaže izlaznost, nije hteo narod“, rekao je Dodik.

Veruje da bi pobeda njegovog kandidata bila uverljivija da njegovi birači nisu izabrali bojkot.

Profesor Filandra ocenjuje da je izborima data veća medijska pažnja nego što je potrebno, budući da će novoizabrani predsedik na toj funkciji biti manje od godinu.

U oktobru 2026. trebalo bi da budu održani redovni predsednički i parlamentarni izbori.

„Tako da, i uz loše vremenske uslove, nije iznenađujuće da je izlaznost mala."

Zbog snega na nekim biračkim mestima nije bilo struje.

Mnogi nisu prepoznali značaj izbora, smatra komunikolog Mladen Bubonjić.

„Bez obzira što se isticalo da je reč o odbrani Republike Srpske, odbrani samog Dodika, odnosno institucija.

„S druge strane opozicija je nastojala da se po ko zna koji put predstavi kao borac za promene, za novi poredak, za bolje sutra i po ko zna koji put nisu uspeli da animiraju veći broj ljudi", kaže Bubonjić za BBC na srpskom.

https://www.instagram.com/p/DRZmQIWgkrt/

Samouverenost, bez oduševljenja

Karan se u pobedničkom govoru usredsredio na hvalospev o Dodiku i kritiku izbora koji su došli tri meseca pošto je Dodiku Centralna izborna komisija oduzela mandat jer ga je Sud BiH osudio na šest godina zabrane političkog delovanja i jednogodišnju kaznu zatvora koju je zamenio novčanom.

Dodik je počinio krivično delo nezivršavanje presuda visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH za šta je Krivičnim zakonom BiH propisana kazna zatvora od šest meseci do pet godina.

„Visoki predstavnik je hteo prekinuti sistem vlasti izabran od naroda, ali ja nastavljam tamo gde smo stali.“

„Hvala predsedniku Dodiku“, rekao je Karan.

Na njihovim licima, ipak, nije se moglo videti oduševljenje zbog izbornih rezulatata.

„Izborne rezultate doživljam kao podršku meni u gotovo nemogućim uslovima“, uveren je Dodik koji je bio glavni junak i izborne večeri i predizborne kampanje.

Bio je i deo zvaničnog slogana - „Za Dodika - Pobediće Srpska - Za Karana", pojavljivao se na svakom predizbornom skupu, a na svim bilbordima stajao je uz Karana.

„Hteli su da skinu Dodika u jednom potpuno nefer političkom procesu, a sad su dobili dva Dodika. Sad će to da gledaju svaki dan“, poručio je Dodik.

BBC/Slađan Tomić

Prevremeni izbori održani su iako je Dodik najavljivao da do njih neće doći.

Najavljivao je da on ostaje predsednik i da policija neće dozvoliti održavanje izbora.

„Ne deluješ mi kao da ti moram objašnjavati. Uopšte mi ne deluješ, pa tako da smatram da je to tendenciozno", odgovorio je Dodik na moje pitanje kako je za tri meseca od „ostajem predsednik“ došao do trenutka da proglašava svog naslednika.

On, kaže za BBC na srpskom, i dalje ne priznaje Sud BiH ni njegovu presudu koju je sproveo, ali je opozicija odbila njegov predlog o bojkotu izbora, kao i o vladi nacionalnog jedinstva.

Poručio je da se „vratimo kući“, jer „30 godina rovarite“.

U nekoliko sela uz granicu sa Srbijom Siniša Karan, kandidat SNSD-a, ostvario je apsolutnu pobedu, pa opozicija tvrdi da su uvezeni glasači iz Srbije, ne pružajući dokaze za te tvrdnje.

„Uz veću izlaznost na narednim izborima, Dodiku ni to neće biti od pomoći", smatra profesor Filandra.

Prevremeni izbori pokazali su da Dodik gubi podršku, uveren je.

„Ovo je test za izbore sledeće godine".

U dva najveća grada u Republici Srpskoj – Banjaluci i Bijeljini uverljivo je pobedio kandidat opozicije, ali to nije preveliko iznenađenje budući da opozicija u tim gradovima ima gradonačelnike.

Bubonjić kaže da u Banjaluci izbore ne treba posmatrati kao borbu između Karana i Blanuše, nego kao buduću bazu glasova za Draška Stanivukovića, gradonačelnika Banjaluke.

„Treba uzeti u obzir da je SDS stranka koja kopni, od izbora do izbora sve ih je manje. Na poslednjim lokalnim izborima nisu prešli cenzus u Banjaluci."

„Tako da je pitanje čiji su to glasovi. Za Blanušu i SDS svakako nisu", smatra Bubonjić.

Više od 20.000 glasova iz inostranstva moglo bi promeniti ime izbornog pobednika, ali Bubonjić ne veruje u taj scenario.

„Ti glasovi su u našu korist, kada se to objavi ne pitajte me kako sam znao", samouvereno je poručio Dodik.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 11.24.2025)