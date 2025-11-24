Suđenje novosadskim aktivistima optuženim za rušenje ustavnog poretka

BBC News pre 20 minuta

Posle osam meseci od hapšenja i nekoliko provedenih u zatvoru na Klisi i kućnom pritvoru, u Novom Sadu počelo je suđenje grupi od 12 novosadskih aktivista, optuženih za teško krivično delo - zaveru protiv države.

Polovini će biti suđeno u odsustvu jer su u izgnanstvu.

Članovi neformalne studentske grupe STAV i opozicione parlamentarne stranke Pokreta slobodnih građana (PSG) terete se za pripremanje plana protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, kao i pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Pred sudiju bi trebalo da izađu PSG aktivisti Marija Vasić, Lado Jovović, Srđan Đurić, Mladen Cvijetić i Davor Stefanović i Lazar Dinić iz STAV-a.

Najavljeno je suđenje u odsustvu aktivistima ove organizacije i studentima Mili Pajić, Anji Pitulić, Doroteji Antić, Branislavu Đorđeviću, Jovanu Dražiću i Dejanu Bagariću, koji su mesecima u susednoj Hrvatskoj.

'Novosadska šestorka', kako je grupa aktivista prozvana u medijima dok je bila u pritvoru, iako ih je ukupno 12, uhapšena je 14. marta, dan pre velikog antivladinog protesta u Beograda.

Drugu polovini optuženih aktivista vest je zatekla u Dubrovniku, u Hrvatskoj, na festivalu ljudskih prava Znadu, gde je trebalo da govore na tribini „Pumpaj“, što je jedan od glavnih slogana studentskih protesta u Srbiji, iniciranih padom nadstrešnice u Novom Sadu 1. novembra 2024, kada je poginulo 16 ljudi, a jedna žena teško povređena.

Na nekoliko kanala sa nacionalnom pokrivenošću emitovan je snimak njihovog razgovora u prostorijama Pokret slobodnih građana u Novom Sadu.

Na snimku se čuje da je na sastanku, između ostalog, bilo reči o planovima da se na protestu 15. marta u Beogradu nametne ideja prelazne vlade, kao i o upadu u zgradu Radio-televizije Srbije.

PSG se saopštenjem ogradio od sastanka, a advokati su tvrdili da je Bezbedonosno-informativna agencija (BIA) protivzakonito snimala i prisluškivala.

BIA je sastanak „slučajno snimila“ tokom nadzora druge osobe koja je „bila na merama nadzora i snimanja komunikacija“, pisao je Insajder na osnovu uvida u optužni predlog koje je podiglo novosadsko Više javno tužilaštvo protiv 12 aktivista.

Aktivisti su više od dva meseca bili u zatvoru u Novom Sadu, gde je nekoliko dana štrajkovala glađu i žeđu Marija Vasić, profesorka sociologije i aktivistkinja, tražeći slobodu zbog „nezakonitog pritvora“.

Šestoro aktivista je u maju poslato u kućni pritvor, dok je šestoro i dalje van zemlje.

Za napad na ustavni poredak zaprećena je kazna od tri do 15 godina zatvora.

Ko su šestoro novosadskih aktivista koji izlaze pred sudiju?

Pred sudiju izlaze petoro članova Pokreta slobodnih građana i jedan aktivista iz neformalne grupe STAV.

Marija Vasić je profesorka sociologije u novosadskoj gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“ i članica Pokreta slobodnih građana.

Napisala je dve knjige o Novosadskoj raciji, zločinu iz Drugog svetskog rata nad civilima koji su izvršili mađarski nacisti.

Nekadašnja je bivša supruga političara Nenada Čanka, sa kim ima sina Milana, takođe aktivistu, dok iz drugog braka ima sina Mihaila.

Lado Jovović je diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta, marketing stručnjak i bivši rukometaš. Otac je dvoje dece.

Na protestima je bio redar „uvek tu da tehnički reši probleme i nađe se učesnicima“, pisalo je Vreme.

Među uhapšenim aktivistima su i sekretar pokrajinskog odbora PSG-a Srđan Đurić i potpredsednik PSG Novi Sad Mladen Cvijetić.

Đurić je student srpskog jezika i književnosti i pesnik, a Cvijetić, rođen u Jagodini, student sociologije, nekadašni član partije „Zajedno“ i gradski odbornik, koji je društveno-politički angažman započeo u organizaciji Omladinsko-strudentska akcija (OSA).

Davor Stefanović je student Fakulteta tehničkih nauka (FTN) i član PSG, poreklom iz Majdanpeka.

Uporedo sa stranačkim, bio je aktivista i volonter drugih organizacija poput Kuhinje solidarnosti, koja priprema i deli hranu siromašnima i beskućnicima.

Svi optuženi članovi PSG-a su proveli više meseci u zatvoru u kućnom pritvoru, kao i Lazar Dinić, aktivista neformalne grupe STAV i jedini od „novosadske šestorke“ koji nije u ovoj stranci.

Uoči suđenja Dinić je diplomirao na Filozofskom fakulteta u Novom Sadu na smeru - kulturologija i rođen je u Boru.

Od maja do oktobra, bio je u kućnom pritvoru u roditeljskom stanu.

Ko su još šestoro novosadskih aktivista kojima se sudi u odsustvu?

U odsustvu će se suditi članovima grupe Studenti protiv autoritarne vlasti (STAV) koji se, prema pisanju medija, nalaze u Hrvatskoj.

Mila Pajić je studentkinja novinarstva i aktivistkinja koja je široj javnosti postala po aktivnostima grupe STAV, zbog čega je često bila na meti vlasti i provladinih tabloida.

Prethodno je učestvovala u blokadi zgrade Rektorata zbog izbora za Studentski parlament Filozofskog fakulteta u Novom Sadu juna 2024, dok prema podacima iz marta ove godine radi u Inicijativi mladih za ljudska prava.

Među optuženim članovima grupe STAV u egzilu je i 23-godišnja Anja Pitulić koja je, uz Milu Pajić, povređena septembra prošle godine tokom izbora za Studentski parlament u zgradi novosadskog Rektorata pri napadu ljudi obučenih u crno i sa maskama na licu.

Studirala je kulturologiju i radila u galeriji, a na sastanku koji je prisluškivan „nije izgovorila ni reč“.

U Hrvatskoj je i njena vršnjakinja i aktivistinja Doroteja Antić, diplomirana komunikološkinja koja radi u PR agenciji.

Optuženi su i Branislav Đorđević, student politikologije i Jovan Dražić, student istorije.

Đorđević je bivši glumac koji je nastavio studije u Hrvatskoj, dok Dražić povremenu „radi tehničke poslove u pozorištu“, a ne može da nastavi da studira jer mu „vlasti nisu izdale dokumentaciju".

I aktivisti Dejanu Bagariću će se suditi u odsustvu.

On je decembra 2024. godine 11 dana bio u pritvoru pošto je „uzeo telefon novinarki Informera“ koja je, kako je rekao, snimala uplakanu devojku.

Januara ove godine bio je deo grupe koja je upala na Svetosavsku akademiju Matice srpske i prekinula svečanost.

