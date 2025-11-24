Vlada Srbije: Ima dovoljno svih naftnih derivata, privreda i građani ne treba da brinu

Ponestaju zalihe sirove nafte u rafineriji u Pančevu

Vlada Srbije je danas saopštila da u zemlji ima dovoljno naftnih derivata i da privreda i građani nemaju razloga za zabnutost. Na vanrednoj sednici Vlade razmatrana je energetska situacija u zemlji. Ministri su razgovarali o stanju u energetskom sektoru i načinima da se zadrži stabilno snabdevanje tržišta naftnim derivatima u situaciji kad je Naftna industrija Srbije (NBS) pod američkim sankcijama. Rafinerija u Pančevu, koja je u vlasništvu NIS-a, kako je ranije