Odloženo suđenje optuženima za rušenje ustavnog poretka iz PSG-a i Stava

Suđenje novosadskim aktivistima odloženo je za 2. februar zato što su advokati optuženih danas zatražili izuzeće višeg tužioca i apelacionog tužioca, kao i republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac zbog pristrasnosti.

Advokati su kao razlog naveli i to što je viši tužilac Slobodan Josimović, koji vodi predmet, u isto vreme oštećen u drugom predmetu, gde je brat od jednog od optuženih – optužen da ga je napao. Inače, ispred suda se pre početka suđenja okupila grupa građana na poziv studenata u blokadi i nosila parole "Pustite ih sve" i "Niko nije sam". Okupljeni ispred suda aplaudirali su prilikom dolaska optuženih i duvali u pištaljke i vuvuzele. Optužnicom je obuhvaćeno 12