"Volela je život, imala je planove i radovala im se" Milica Pavlović slomljena od bola zbog smrti Ljiljane Jorgovanović: "Izgubila sam prijateljicu"

Blic pre 46 minuta
"Volela je život, imala je planove i radovala im se" Milica Pavlović slomljena od bola zbog smrti Ljiljane Jorgovanović…

Njena biografija uključuje pisanje i saradnju sa mnogim poznatim muzičarima bivše Jugoslavije Milica je rekla da je uživala u vremenu provedenom sa Ljiljanom Tekstopisac i novinarka Ljiljana Jorgovanović umrla je u 66. godini.

Tim povodom sada se oglasila mlada muzička zvezda Milica Pavlović. Milica Pavlović nije krila tugu zbog Ljiljane smrti, a od nje se oprostila potresnim rečima. - Umrla je moja Ljiljana… Ja sam još u šoku, izgubila sam ne samo najbližu saradnicu, sa kojom sam pola svoje karijere proživela, već i prijateljicu, koju sam volela, sa kojom sam bila bliska i koja je uvek bila tu da me razume, da me posavetuje, da me koriguje, da me uči životnim lekcijama… Smrt mi nikada
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Sad piše pesme sa anđelima" Futa i Saša Matić se oprostili od Ljiljane Jorgovanović: "20 godina je sarađivala sa Marinom"…

"Sad piše pesme sa anđelima" Futa i Saša Matić se oprostili od Ljiljane Jorgovanović: "20 godina je sarađivala sa Marinom"

Blic pre 31 minuta
Odlazak srpskog tekstopisca i novinarke pisala je hitove za Čolu, Cecu, Lukasa. Umrla Ljilja Jorgovanović u 66. godini

Odlazak srpskog tekstopisca i novinarke pisala je hitove za Čolu, Cecu, Lukasa. Umrla Ljilja Jorgovanović u 66. godini

Dnevnik pre 46 minuta
"Umrla je moja Ljiljana, slomljena sam": Milica Pavlović van sebe zbog smrti bliske prijateljice

"Umrla je moja Ljiljana, slomljena sam": Milica Pavlović van sebe zbog smrti bliske prijateljice

Mondo pre 11 minuta
Ko je bila Ljiljana Jorgovanović? Ćosić joj čuvao leđa, radila s Marinom i Laćom, a obožavala video-igrice

Ko je bila Ljiljana Jorgovanović? Ćosić joj čuvao leđa, radila s Marinom i Laćom, a obožavala video-igrice

Mondo pre 11 minuta
Za Laćom je više žalila nego za Marinom: Ljilja Jorgovanović nikada nije prežalila smrt sina svoje najbliže prijateljice

Za Laćom je više žalila nego za Marinom: Ljilja Jorgovanović nikada nije prežalila smrt sina svoje najbliže prijateljice

Kurir pre 11 minuta
„Samo je članovima najuže porodice rekla da je bolesna“: Mili otkrio detalje borbe Ljilje Jorgovanović

„Samo je članovima najuže porodice rekla da je bolesna“: Mili otkrio detalje borbe Ljilje Jorgovanović

Nova pre 10 minuta
Poznato vreme i mesto sahrane Ljiljane Jorgovanović: Tvorac brojnih hitova počivaće u svom rodnom gradu

Poznato vreme i mesto sahrane Ljiljane Jorgovanović: Tvorac brojnih hitova počivaće u svom rodnom gradu

Kurir pre 11 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

JugoslavijaMilica Pavlović

Zabava, najnovije vesti »

Cockney Rejects: “Nisam siguran da je punk autentičan 2025. Dane slave smo već prošli.”

Cockney Rejects: “Nisam siguran da je punk autentičan 2025. Dane slave smo već prošli.”

Balkan Rock pre 46 minuta
Ove tri aplikacije vas špijuniraju bez prestanka

Ove tri aplikacije vas špijuniraju bez prestanka

Vesti online pre 16 minuta
(Foto) Ovaj poznati muškarac je prvi muž Maje Nikolić. Završili su na sudu zbog para: Sa njim ima sina Novaka

(Foto) Ovaj poznati muškarac je prvi muž Maje Nikolić. Završili su na sudu zbog para: Sa njim ima sina Novaka

Blic pre 10 minuta
Živi sa zgodnom suprugom u penthausu od 500.000 evra: Bivšem zadrugaru je sin sada centar sveta: objavio neodoljivi prizor sa…

Živi sa zgodnom suprugom u penthausu od 500.000 evra: Bivšem zadrugaru je sin sada centar sveta: objavio neodoljivi prizor sa naslednikom iz luksuznog doma

Blic pre 10 minuta
Anita pobesnela na Asmina: "Praviš Maju ljubomornom preko mene", uputila mu žestoke reči! Trese se "Elita", evo kako je…

Anita pobesnela na Asmina: "Praviš Maju ljubomornom preko mene", uputila mu žestoke reči! Trese se "Elita", evo kako je Durdžić reagovao (video)

Blic pre 10 minuta