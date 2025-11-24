"Volela je život, imala je planove i radovala im se" Milica Pavlović slomljena od bola zbog smrti Ljiljane Jorgovanović: "Izgubila sam prijateljicu"

Njena biografija uključuje pisanje i saradnju sa mnogim poznatim muzičarima bivše Jugoslavije Milica je rekla da je uživala u vremenu provedenom sa Ljiljanom Tekstopisac i novinarka Ljiljana Jorgovanović umrla je u 66. godini.

Tim povodom sada se oglasila mlada muzička zvezda Milica Pavlović. Milica Pavlović nije krila tugu zbog Ljiljane smrti, a od nje se oprostila potresnim rečima. - Umrla je moja Ljiljana… Ja sam još u šoku, izgubila sam ne samo najbližu saradnicu, sa kojom sam pola svoje karijere proživela, već i prijateljicu, koju sam volela, sa kojom sam bila bliska i koja je uvek bila tu da me razume, da me posavetuje, da me koriguje, da me uči životnim lekcijama… Smrt mi nikada