Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Nova verzija mirovnog plana: Ukrajina i SAD dogovorile ključne smernice

Svaki budući sporazum o okončanju rata u Ukrajini mora u potpunosti da podrži suverenitet Ukrajine i obezbedi održiv i pravedan mir, a Ukrajina i Sjedinjene Američke Države su sastavile ažuriranu verziju mirovnog okvira, saopšteno je danas iz Bele kuće.

U zajedničkom saopštenju SAD i Ukrajine navodi se da će konačne odluke u okviru ovog plana doneti predsednici Ukrajine i SAD, Volodimir Zelenski i Donald Tramp. Navodi se i da su jučerašnji razgovori o mirovnom okviru u Ženevi bili konstruktivni, fokusirani i puni poštovanja, uz naglašenu zajedničku posvećenost postizanju mira. ''Obe strane su se složile da su konsultacije bile veoma produktivne. Razgovori su pokazali značajan napredak ka usklađivanju stavova i
