Izjava čelnika vojske da će Francuzi morati da se pomire s tim da će njihovi vojnici ginuti u ratu s Rusijom izazvala je šok u Francuskoj, uz odjek i u evropskoj javnosti, a glavne francuske opozicione snage su to odlučno osudile i odbacile.

Ta dramatična poruka načelnika generalštaba, generala Fabijena Mandona, naknadno je razjašnjena saopštenjem vlade u Parizu da "francuski vojnici neće ići da ginu u Ukrajini". U francuskim i medijima nekih susednih zemalja primećeno da takva poruka stiže u času kad zvanični Pariz, Berlin i London nastoje da utiču i doprinesu postizanju američko-ruskog mirovnog sporazuma za Ukrajinu. Pariski dnevnik "Mond", međutim, ističe da strahove i procene generala Mandona da se