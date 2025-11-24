Opasna meteorološka pojava stiže u region: Čubrilo objavio vremensku prognozu za početak decembra

Marko Čubrilo je u novoj prognozi najavio promenljivo vreme do kraja novembra koje će obeležiti variranje temperature i smena perioda sa i bez padavina.

Prema njegovoj najavi, danas i sutra osetno toplije, kiša se očekuje tokom dana na jugozapadu I zapadu, a sutra nad većim delom regiona uz jak i olujan južni vetar. Ova meteorološka pojava donosi uslove koji mogu biti opasni po ljude i imovinu. Sutra uveče konkretnija kiša uz zahlađenje. Sreda, kako dalje navodi, donosi uglavnom suvo ali hladnije vreme, dok četvrtak i petak donose padavine istočnom delu regiona uz dalje zahlađenje. Sneg na oko 600 mnv. Još jedno