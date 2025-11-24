Vreme danas: Hladno jutro, tokom dana toplije

Vreme u Srbiji će danas ujutru biti hladno sa slabim mrazom, ponegde sa maglom, a tokom dana osetno toplije i uglavnom sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Tokom dana, popodne i uveče očekuje se postepeno naoblačenje i kiša na severozapadu zemlje, a tokom noći i u većini ostalih krajeva. Duvaće slab i umeren južni vetar, a najniža temperatura će biti od -4 do nula, dok se najviša očekuje od sedam do 13 stepeni. Vreme u Beogradu će danas biti hladno sa slabim mrazom, a tokom dana osetno toplije. Duvaće slab i umeren, tokom noći i jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od -3 do nula, a najviša dnevna oko 11
Proces protiv novosadskih aktivista odložen za 2. februar, odbrana zahteva izuzeće tužilaca

N1 Info pre 12 minuta
Odloženo suđenje optuženima za rušenje ustavnog poretka iz PSG-a i Stava

Odloženo suđenje aktvistima PSG-a i STAV-a

„Odgovorni za pad nadstrešnice su srušili ustavni poredak, a ne mi“: Aktivista Cvijetić nakon odloženog suđenja u Novom Sadu…

