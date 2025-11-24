Predsednički izbori u Republici Srpskoj: Tesna pobeda Dodikovog kandidata, opozicija tvrdi da su pokradeni

NIN pre 49 minuta  |  Slađan Tomić - novinar
Predsednički izbori u Republici Srpskoj: Tesna pobeda Dodikovog kandidata, opozicija tvrdi da su pokradeni
Nijedan od šest kandidata za predsednika Republike Srpske, jednog od dva entiteta Bosne i Hercegovine, nije ostvario apsolutnu pobedu na prevremenim izborima održanim 23. novembra. "Siniša Karan je novi predsednik Republike Srpske", izjavio je u izbornoj noći Milorad Dodik, bivši predsednik i Karanov stranački šef. "Po ko zna koji put, kad je bilo najteže pobedio je srpski narod", rekao je Karan, kandidat vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata, u prvoj
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Šta nemački Špigl piše o predsedničkim izborima u RS?

Šta nemački Špigl piše o predsedničkim izborima u RS?

Danas pre 39 minuta
Predsednički izbori u Republici Srpskoj: Tesna pobeda Dodikovog kandidata, opozicija tvrdi da su pokradeni

Predsednički izbori u Republici Srpskoj: Tesna pobeda Dodikovog kandidata, opozicija tvrdi da su pokradeni

Radio 021 pre 44 minuta
Predsednički izbori u Republici Srpskoj: Tesna pobeda Dodikovog kandidata, opozicija tvrdi da su pokradeni

Predsednički izbori u Republici Srpskoj: Tesna pobeda Dodikovog kandidata, opozicija tvrdi da su pokradeni

Danas pre 44 minuta
Predsednički izbori u Republici Srpskoj: Tesna pobeda Dodikovog kandidata, opozicija tvrdi da su pokradeni

Predsednički izbori u Republici Srpskoj: Tesna pobeda Dodikovog kandidata, opozicija tvrdi da su pokradeni

BBC News pre 54 minuta
Mediji: Dodik ostaje ključni igrač iza kulisa i posle izbora

Mediji: Dodik ostaje ključni igrač iza kulisa i posle izbora

Dojče vele pre 49 minuta
Predsednički izbori u Republici Srpskoj: Tesna pobeda Dodikovog kandidata, opozicija tvrdi da su pokradeni

Predsednički izbori u Republici Srpskoj: Tesna pobeda Dodikovog kandidata, opozicija tvrdi da su pokradeni

Južne vesti pre 48 minuta
Ažurirani podaci CIK-a: SNSD-ov kandidat u prednosti za nešto više od 8.000 glasova

Ažurirani podaci CIK-a: SNSD-ov kandidat u prednosti za nešto više od 8.000 glasova

Danas pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaRepublika SrpskaBosna i HercegovinaPredsednički izboriMilorad DodikIzbori

Politika, najnovije vesti »

Šta nemački Špigl piše o predsedničkim izborima u RS?

Šta nemački Špigl piše o predsedničkim izborima u RS?

Danas pre 39 minuta
Predsednički izbori u Republici Srpskoj: Tesna pobeda Dodikovog kandidata, opozicija tvrdi da su pokradeni

Predsednički izbori u Republici Srpskoj: Tesna pobeda Dodikovog kandidata, opozicija tvrdi da su pokradeni

Radio 021 pre 44 minuta
„Ćacilend“ dobija ispostavu u Vojsci Srbije

„Ćacilend“ dobija ispostavu u Vojsci Srbije

Vreme pre 38 minuta
Predsednički izbori u Republici Srpskoj: Tesna pobeda Dodikovog kandidata, opozicija tvrdi da su pokradeni

Predsednički izbori u Republici Srpskoj: Tesna pobeda Dodikovog kandidata, opozicija tvrdi da su pokradeni

Danas pre 44 minuta
Javni servis u Prištini u štrajku zbog neisplaćenih plata

Javni servis u Prištini u štrajku zbog neisplaćenih plata

RTS pre 14 minuta