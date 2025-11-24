Zelenski: Granice ne mogu da se menjaju silom

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski obratio se danas putem video linka na Četvrtom parlamentarnom samitu Međunarodne krimske platforme i istakao da je ključno podržati principe na kojima Evropa počiva, a to su poštovanje ljudskog života, nepovredivost granica i zabrana granica menjanja silom. "Svaka nacija i svaka država moraju da budu poštovane. Moralni princip koji je Evropu održao mirnom duže nego ikada u njenoj istoriji mora da bude zaštićen.Ti principi su