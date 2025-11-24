Vanredna sednica Vlade o energetskoj situaciji: Građani nemaju razloga za brigu

Nova pre 1 sat  |  Autor: Fonet
Vanredna sednica Vlade o energetskoj situaciji: Građani nemaju razloga za brigu
Vlada Srbije danas je na vanrednoj sednici razmatrala energetsku situaciju u zemlji i konstatovala da privreda i građani nemaju razloga za brigu. Ministri su razgovarali o stanju u energetskom sektoru i načinima da se zadrži stabilno snabdevanje tržišta naftnim derivatima, saopšteno je iz Vlade. Na sednici je konstatovano da privreda i građani nemaju razloga za zabrinutost, s obzirom na to da ima dovoljno svih naftnih derivata.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

„Nema razloga za zabrinutost“: Vlada Srbije održala vanrednu sednicu o energetskoj situaciji

„Nema razloga za zabrinutost“: Vlada Srbije održala vanrednu sednicu o energetskoj situaciji

Sputnik pre 12 minuta
Vlada Srbije: Privreda i građani ne treba da brinu, ima dovoljno svih naftnih derivata

Vlada Srbije: Privreda i građani ne treba da brinu, ima dovoljno svih naftnih derivata

RTV pre 42 minuta
Vlada Srbije: Neće biti nestašice naftnih derivata

Vlada Srbije: Neće biti nestašice naftnih derivata

Stav.life pre 17 minuta
Vlada Srbije obećava da neće biti nestašice naftnih derivata

Vlada Srbije obećava da neće biti nestašice naftnih derivata

Beta pre 27 minuta
Vanredna sednica vlade zbog NIS-a: Srbija čeka odluku SAD o licenci

Vanredna sednica vlade zbog NIS-a: Srbija čeka odluku SAD o licenci

Euronews pre 1 sat
Vlada Srbije zasedala o NIS-u, jedina poruka da građani nemaju razloga za zabrinutost

Vlada Srbije zasedala o NIS-u, jedina poruka da građani nemaju razloga za zabrinutost

N1 Info pre 37 minuta
Vlada Srbije nakon sednice: Građani da ne brinu, ima dovoljno naftnih derivata

Vlada Srbije nakon sednice: Građani da ne brinu, ima dovoljno naftnih derivata

Jugmedia pre 42 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada Srbijevanredna situacija

Ekonomija, najnovije vesti »

Test audi A5 avant quattro – vuk u ovčijoj koži

Test audi A5 avant quattro – vuk u ovčijoj koži

Bloomberg Adria pre 7 minuta
Muškarci, kosa i kolagen: Šta je stvarno iza novog trenda suplemenata?

Muškarci, kosa i kolagen: Šta je stvarno iza novog trenda suplemenata?

Nedeljnik pre 7 minuta
Šta rezultati Nvidije govore o budućnosti AI-ja

Šta rezultati Nvidije govore o budućnosti AI-ja

Bloomberg Adria pre 12 minuta
Ko se sve uselio na Prokop?

Ko se sve uselio na Prokop?

Biznis i finansije pre 12 minuta
"Proces je složen" Vučević o situaciji sa NIS-om: "Ponosan sam što građani nisu ni osetili da su nam uveli sankcije"

"Proces je složen" Vučević o situaciji sa NIS-om: "Ponosan sam što građani nisu ni osetili da su nam uveli sankcije"

Blic pre 12 minuta