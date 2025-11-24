Vanredna sednica Vlade o energetskoj situaciji: Građani nemaju razloga za brigu

Vlada Srbije danas je na vanrednoj sednici razmatrala energetsku situaciju u zemlji i konstatovala da privreda i građani nemaju razloga za brigu. Ministri su razgovarali o stanju u energetskom sektoru i načinima da se zadrži stabilno snabdevanje tržišta naftnim derivatima, saopšteno je iz Vlade. Na sednici je konstatovano da privreda i građani nemaju razloga za zabrinutost, s obzirom na to da ima dovoljno svih naftnih derivata.