Izvori: moguća poseti Zelenskog Vašingtonu

Zvaničnici Amerike i Ukrajine razgovaraju o poseti predsednika Zelenskog Vašingtonu već ove nedelje

KIJEV – Američki i ukrajinski zvaničnici razgovaraju o mogućoj poseti predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog Vašingtonu već ove nedelje. Kako bi sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom razgovarao o mirovnom planu, izjavila su danas dva izvora koja imaju saznanja o tome. Jedan od izvora rekao je da je glavna ideja da Tramp i Zelenski razgovaraju o najosetljivijim pitanjima koja su SAD iznele u predlogu, kao što je pitanje teritorije, prenosi