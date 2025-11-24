Zelenski ponovo putuje u Vašington, razgovaraće sa Trampom o najosetljivijem pitanju

Američki i ukrajinski zvaničnici razmatraju mogućnost posete predsednika Zelenskog Vašingtonu Tokom posete, očekuje se razgovor o predloženom mirovnom planu SAD-a Američki i ukrajinski zvaničnici razgovaraju o mogućoj poseti predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog Vašingtonu već ove nedelje, kako bi sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom razgovarao o mirovnom planu, izjavila su danas dva izvora koja imaju saznanja o tome. Jedan od izvora