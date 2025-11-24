Teško povređena devojka koja je u Studentskom gradu pala sa visine

Telegraf pre 52 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Teško povređena devojka koja je u Studentskom gradu pala sa visine

Devojka stara 20 godina koja je pala sa visine u Studentskom gradu u Tošinom bunaru sinoć u 23.51 sati, teško je povređena i ekipa Hitne pomoći ju je prevezla u KBC Zemun, rečeno je danas Tanjugu u službi Hitne pomoći.

Tokom noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode, u kojima su tri osobe lakše povređene. U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 21.17 sati u Južnom bulevaru lakše je povređen pešak, koji je prevezen u Urgentni centar. U Ulici Strahinjića bana u 1.57 sati posle ponoći u saobraćajnoj nezgodi lakše su povređene dve osobe, koje su takođe prevezene u Urgentni centar. (Telegraf.rs/Tanjug)
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Hitna pomoć: Teško povređena devojka, pala sa terase u Studentskom gradu

Hitna pomoć: Teško povređena devojka, pala sa terase u Studentskom gradu

N1 Info pre 3 minuta
Teško povređena devojka (20), pala s terase u Studentskom gradu

Teško povređena devojka (20), pala s terase u Studentskom gradu

Nova pre 3 minuta
Užas u Studentskom gradu Devojka pala sa visine: Sa teškim povredama hitno prevezena u KBC Zemun

Užas u Studentskom gradu Devojka pala sa visine: Sa teškim povredama hitno prevezena u KBC Zemun

Blic pre 3 minuta
Užas u studentskom domu u Beogradu: Devojka pala sa visine, teško povređena

Užas u studentskom domu u Beogradu: Devojka pala sa visine, teško povređena

Dnevnik pre 2 minuta
Hitna pomoć: Teško povređena devojka, pala s terase u Studentskom gradu

Hitna pomoć: Teško povređena devojka, pala s terase u Studentskom gradu

RTS pre 3 minuta
Devojka (20) pala sa visine u Studentskom gradu: S teškim povredama hitno prevezena u KBC Zemun, teška noć u Beogradu za Hitnu…

Devojka (20) pala sa visine u Studentskom gradu: S teškim povredama hitno prevezena u KBC Zemun, teška noć u Beogradu za Hitnu

Kurir pre 3 minuta
Devojka teško povređena nakon pada sa visine u Studentskom gradu

Devojka teško povređena nakon pada sa visine u Studentskom gradu

Euronews pre 22 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugKBCZemunSaobraćajne nezgodehitna pomocdevojkaizvestajstudentski grad

Društvo, najnovije vesti »

Hitna pomoć: Teško povređena devojka, pala sa terase u Studentskom gradu

Hitna pomoć: Teško povređena devojka, pala sa terase u Studentskom gradu

N1 Info pre 3 minuta
AMSS: Magla i mraz usporavaju vožnju, zadržavanja na granici za teretna vozila i do pet sati

AMSS: Magla i mraz usporavaju vožnju, zadržavanja na granici za teretna vozila i do pet sati

N1 Info pre 17 minuta
Bela kuća: Sastavljena ažurirana verzija plana, konačne odluke doneće Tramp i Zelenski

Bela kuća: Sastavljena ažurirana verzija plana, konačne odluke doneće Tramp i Zelenski

RTV pre 23 minuta
Sat putnika sa Titanika dostigao rekordnu cenu na aukciji

Sat putnika sa Titanika dostigao rekordnu cenu na aukciji

BBC News pre 18 minuta
Za učenike Pete beogradske gimnazije danas počinje nastava – ali na kojoj adresi?

Za učenike Pete beogradske gimnazije danas počinje nastava – ali na kojoj adresi?

Danas pre 38 minuta