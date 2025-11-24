Danas hladno jutro, tokom dana toplije

Vremenska prognoza za ponedeljak, 24. novembar. Vreme u Srbiji Vreme u Beogradu Prognoza za narednih sedam dana

Ujutru hladno sa slabim mrazem, a ponegde se očekuje i niska oblačnost ili magla. Tokom dana očekuje se osetno toplije vreme, na severu malo do umereno oblačno, u ostalim krajevima pretežno sunčano. Kasnije posle podne i uveče postepeno naoblačenje sa zapada usloviće kišu na severozapadu, a tokom noći i u većini ostalih krajeva. Vetar slab i umeren, tokom dana u planinskim predelima, a uveče i tokom noći i u Vojvodini, donjem Podunavlju i Pomoravlju i jak