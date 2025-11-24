Danas hladno jutro, tokom dana toplije

Vesti online pre 2 sata  |  Sputnikportal.rs, Vesti
Danas hladno jutro, tokom dana toplije

Vremenska prognoza za ponedeljak, 24. novembar. Vreme u Srbiji Vreme u Beogradu Prognoza za narednih sedam dana

Ujutru hladno sa slabim mrazem, a ponegde se očekuje i niska oblačnost ili magla. Tokom dana očekuje se osetno toplije vreme, na severu malo do umereno oblačno, u ostalim krajevima pretežno sunčano. Kasnije posle podne i uveče postepeno naoblačenje sa zapada usloviće kišu na severozapadu, a tokom noći i u većini ostalih krajeva. Vetar slab i umeren, tokom dana u planinskim predelima, a uveče i tokom noći i u Vojvodini, donjem Podunavlju i Pomoravlju i jak
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Ponovo će vejati u Srbiji! Ovi dani donose nam sneg: Evo kada tačno stiže jače pogoršanje vremena

Ponovo će vejati u Srbiji! Ovi dani donose nam sneg: Evo kada tačno stiže jače pogoršanje vremena

Telegraf pre 31 minuta
RHMZ dao prognozu do kraja nedelje: Padavine nas ni danas ne zaobilaze, ali ovog dana stiže novo jače zahlađenje

RHMZ dao prognozu do kraja nedelje: Padavine nas ni danas ne zaobilaze, ali ovog dana stiže novo jače zahlađenje

Nova pre 1 sat
Posle jutarnjeg mraza, toplije i sunčano, kiša kasno uveče i tokom noći

Posle jutarnjeg mraza, toplije i sunčano, kiša kasno uveče i tokom noći

Serbian News Media pre 1 sat
Vremenska prognoza: Danas hladno jutro, tokom dana toplije

Vremenska prognoza: Danas hladno jutro, tokom dana toplije

Novi magazin pre 1 sat
Vreme danas: Hladno jutro, tokom dana toplije

Vreme danas: Hladno jutro, tokom dana toplije

Nedeljnik pre 2 sata
(Foto) pola Srbije u minusu: Ova 2 grada najhladnija, oglasio se RHMZ: Tokom dana dolazi to potpunog obrta, spremite se!

(Foto) pola Srbije u minusu: Ova 2 grada najhladnija, oglasio se RHMZ: Tokom dana dolazi to potpunog obrta, spremite se!

Blic pre 1 sat
RHMZ objavio kakvo nas vreme čeka: Do 13 stepeni pa zahlađenje

RHMZ objavio kakvo nas vreme čeka: Do 13 stepeni pa zahlađenje

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaVremenska prognozavestivremedruštvo

Vojvodina, najnovije vesti »

Suđenje novosadskim aktivistima optuženim za rušenje ustavnog poretka

Suđenje novosadskim aktivistima optuženim za rušenje ustavnog poretka

BBC News pre 21 minuta
Zrenjaninci će plaćati najskuplju vodu u Srbiji – pogledajte koliko košta u drugim gradovima

Zrenjaninci će plaćati najskuplju vodu u Srbiji – pogledajte koliko košta u drugim gradovima

Zrenjaninski pre 31 minuta
Počinje suđenje novosadskim aktivistima optuženim za rušenje ustavnog poretka

Počinje suđenje novosadskim aktivistima optuženim za rušenje ustavnog poretka

NIN pre 11 minuta
"NE PRISTAJEMO NA TIŠINU!": Združena akcija protiv nasilja nad ženama u utorak na Trgu slobode

"NE PRISTAJEMO NA TIŠINU!": Združena akcija protiv nasilja nad ženama u utorak na Trgu slobode

Moj Novi Sad pre 6 minuta
Dragana i Dragoslav su izgovorili sudbonosno DA, evo ko se još venčao prošle nedelje

Dragana i Dragoslav su izgovorili sudbonosno DA, evo ko se još venčao prošle nedelje

Zrenjaninski pre 36 minuta