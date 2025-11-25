Danas počinje sednica Skupštine Srbije o predlogu budžeta za 2026. godinu

Beta pre 33 minuta

Sednica Skupštine Srbije na kojoj će biti razmatran predlog budžeta za 2026. godinu i set pratećih zakona počeće danas. 

Predlogom budžeta Srbije za narednu godinu predviđeni su ukupni prihodi i primanja u iznosu od 2.414,7 milijardi dinara, što je za 2,9 odsto, odnosno 68,5 milijardi dinara, više u odnosu na iznos prihoda predviđen originalnim budžetom za ovu godinu.

Poreski prihodi planirani su u iznosu od 2.080 milijardi dinara (povećanje od 126,6 milijardi dinara), neporeski u iznosu 303,3 milijarde dinara, a donacije u iznosu od 31,4 milijarde dinara.

Ukupni rashodi i izdaci budžeta planirani su u iznosu od 2.751,7 milijardi dinara, pa će fiskalni deficit budžeta biti 337 milijardi dinara, odnosno tri odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Projektovana stopa rasta BDP-a za 2026. godinu iznosi tri odsto.

Na dnevnom redu treće sednice redovnog jesenjeg zasedanja parlamenta je 58 tačaka, među kojima su izmene poreskih zakona, predlozi zakona iz oblasti energetike, izmene Zakona o udžbenicima, kao i predlog autentičnog tumačenja odredbe leks specijalisa o rušenju Generalštaba, predlog Odluke o izboru Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, dopune Zakona o javnim medijskim servisima.

(Beta, 25.11.2025)

Povezane vesti »

Danas počinje sednica Skupštine Srbije o predlogu budžeta za 2026. godinu

Danas počinje sednica Skupštine Srbije o predlogu budžeta za 2026. godinu

N1 Info pre 23 minuta
Poslanici u Skupštini danas o predlogu budžeta za 2026. godinu, ali i o izmenama Zakona o vojsci

Poslanici u Skupštini danas o predlogu budžeta za 2026. godinu, ali i o izmenama Zakona o vojsci

Nova pre 23 minuta
Građani se sve više zadužuju kod banaka: Najviše uzimaju keš kredite

Građani se sve više zadužuju kod banaka: Najviše uzimaju keš kredite

Pressek pre 23 minuta
Danas počinje sednica Skupštine Srbije o predlogu budžeta za 2026. godinu

Danas počinje sednica Skupštine Srbije o predlogu budžeta za 2026. godinu

Radio sto plus pre 8 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeBudžetBudžet Srbije

Politika, najnovije vesti »

Danas počinje sednica Skupštine Srbije o predlogu budžeta za 2026. godinu

Danas počinje sednica Skupštine Srbije o predlogu budžeta za 2026. godinu

Beta pre 33 minuta
„Ne nadajte se da će NIS Vučića koštati rusofilskih glasova“: Predsednik će i najnoviji fijasko iskoristiti da sebe predstavi…

„Ne nadajte se da će NIS Vučića koštati rusofilskih glasova“: Predsednik će i najnoviji fijasko iskoristiti da sebe predstavi kao spasioca

Danas pre 1 sat
Draško Stanivuković napadnut u Banjaluci: Objavio fotografiju sa lica mesta: "Uputio je otvorene pretnje"

Draško Stanivuković napadnut u Banjaluci: Objavio fotografiju sa lica mesta: "Uputio je otvorene pretnje"

Blic pre 28 minuta
“Oproštajni predlog budžeta – da se uzme šta je još ostalo”: Šta možemo očekivati na sednici Skupštine?

“Oproštajni predlog budžeta – da se uzme šta je još ostalo”: Šta možemo očekivati na sednici Skupštine?

Danas pre 53 minuta
Sednica Skupštine - na dnevnom redu budžet za 2026. godinu, set energetskih i finansijskih zakona, izmene Zakona o vojsci

Sednica Skupštine - na dnevnom redu budžet za 2026. godinu, set energetskih i finansijskih zakona, izmene Zakona o vojsci

RTV pre 13 minuta