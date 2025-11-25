Čemu se Ana Brnabić nada danas na sednici Skupštine o budžetu?

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ocenila je danas da je skupštinska sednica o budžetu za narednu godinu najvažnija za građane i dodala da se nada da će poslanici vlasti i opozicije imati konstruktivnu raspravu.

Ona je na Radio-televiziji Srbije (RTS) kazala da bezbednosne mere neće biti pojačane i da je vlast u prethodnom periodu pokazala da će parlament raditi „čak i ako padaju sekire“. Po njenim rečima, vlast je spremna da ;prihvati sugestije opozicije i usvoji smislene amandmane. Kritikovala je opozicione poslanike koji bojkotuju rad parlamenta. „Oni koji učestvuju pokazuju odgovornost. Oni koji bojkotuju rad skupštine ne bojkotuju poslaničke plate“, rekla je Brnabić.