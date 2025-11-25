Rumunija podigla borbene avione da prate ruske dronove

Euronews pre 52 minuta  |  Autor: Tanjug
Rumunija podigla borbene avione da prate ruske dronove

Rumunija je danas podigla borbene avione da prate ruske dronove koji su ugrozili njenu teritoriju blizu granice sa Ukrajinom, saopštilo je rumunsko Ministarstvo odbrane.

Ministarstvo je navelo da je prvobitno podiglo dva nemačka lovca "jurofajter", koji su pratili dron u jugoistočnom okrugu Tulča pre nego što je ponovo ušao u Ukrajinu. Rumunska vojska je kasnije podigla dva rumunska borbena aviona F-16 nakon što je radar pokazao drugo kršenje vazdušnog prostora u okrugu Galac, prenosi Rojters. Avioni su pratili dron dok se kretao ka unutrašnjosti teritorije, prema okrugu Vranča, saopštilo je ministarstvo. Stanovnici sva tri
UkrajinaRojtersNemačkaRumunijaDron

