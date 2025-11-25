Dan D za NIS, hoće li će Amerikanci produžiti licencu

Budućnost NIS-a je i dalje neizvesna dok se čeka američka licenca za nastavak rada. Iz Vlade Srbije poručuju da nema razloga za brigu, rezerve su obezbeđene, a goriva će na pumpama biti. Država je spremna i da koristi obavezne rezerve naftnih derivata kako bi održala stabilnost snabdevanja, ukoliko to bude bilo potrebno, navela je resorna ministarka, posle razgovora sa stranim naftašima.

Četrdeset osmi je dan otkako su na snazi američke sankcije Naftnoj industriji Srbije. Srbija očekuje odluku Vašingtona za novu licencu, kako bi NIS nastavio sa radom, jer Rafinerija nafte troši poslednje zalihe sirove nafte za preradu. Ranije je rečeno da sirove nafte ima samo do utorka, 25. novembra. Vlada Srbije održala je juče vanrednu sednicu na kojoj je razmatrana energetska situacija u zemlji. Konstatovano je da privreda i građani nemaju razloga za