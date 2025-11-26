Uživo Sijarto: Srbija i Mađarska plaćaju preveliku cenu rata, vidite samo ove cene! U toku dana ili noći stiže odgovor od OFAK

Blic pre 6 minuta
Uživo Sijarto: Srbija i Mađarska plaćaju preveliku cenu rata, vidite samo ove cene! U toku dana ili noći stiže odgovor od OFAK…

Srbija i Mađarska plaćaju preveliku cenu rata, što se može videti i na visokim cenama energenata, rekao je mađarski ministar Petar Sijarto, posle sastanka sa resornom ministarkom u Beogradu.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je nakon razgovora sa mađarskim ministrom spoljnih poslova i trgovine Peterom Sijartom da su odnosi dve zemlje u oblasti naftne industrije i gasa podignuti na „najviši nivo“, uz poruku da je prioritet Srbije u narednim nedeljama sigurnost snabdevanja naftnim derivatima i gasom. Ministarka je istakla da Srbija i dalje čeka odgovor iz Vašingtona u vezi sa budućim režimom za Naftnu industriju
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Đedović Handanović: Očekujemo odgovor iz Vašingtona o NIS-u u toku današnjeg dana

Đedović Handanović: Očekujemo odgovor iz Vašingtona o NIS-u u toku današnjeg dana

RTV pre 1 minut
Sijarto: "Naravno ćemo pomoći Srbiji i srpskoj ekonomiji"

Sijarto: "Naravno ćemo pomoći Srbiji i srpskoj ekonomiji"

Blic pre 6 minuta
Dubravka Đedović Handanović otkrila kad se očekuje odgovor iz SAD-a o NIS-u

Dubravka Đedović Handanović otkrila kad se očekuje odgovor iz SAD-a o NIS-u

Nova pre 5 minuta
"Nadam se da danas dobijamo odgovor za NIS": Ministarka Đedović se oglasila nakon sastanka sa Sijartom

"Nadam se da danas dobijamo odgovor za NIS": Ministarka Đedović se oglasila nakon sastanka sa Sijartom

Mondo pre 5 minuta
Đedović Handanović posle sastanka sa Sijartom: Očekujemo odgovor iz SAD u toku dana ili noćas

Đedović Handanović posle sastanka sa Sijartom: Očekujemo odgovor iz SAD u toku dana ili noćas

Euronews pre 21 minuta
Sijarto: Postignut politički dogovor sa Srbijom o snabdevanju energentima

Sijarto: Postignut politički dogovor sa Srbijom o snabdevanju energentima

Nedeljnik pre 40 minuta
Đedović Handanović: Očekujemo odgovor iz Vašingtona u vezi sa NIS-om u toku današnjeg dana ili noći

Đedović Handanović: Očekujemo odgovor iz Vašingtona u vezi sa NIS-om u toku današnjeg dana ili noći

Sputnik pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Mađarska

Ekonomija, najnovije vesti »

Đedović Handanović: Očekujemo odgovor iz Vašingtona o NIS-u u toku današnjeg dana

Đedović Handanović: Očekujemo odgovor iz Vašingtona o NIS-u u toku današnjeg dana

RTV pre 1 minut
RTL: Janaf uveren da će NIS dobiti licencu za nastavak rada; Odgovor iz Vašingtona do kraja dana

RTL: Janaf uveren da će NIS dobiti licencu za nastavak rada; Odgovor iz Vašingtona do kraja dana

RTS pre 5 minuta
Trgovci između rastućih troškova i ograničenih prihoda: Što ste zaradili, zaradili ste

Trgovci između rastućih troškova i ograničenih prihoda: Što ste zaradili, zaradili ste

Biznis i finansije pre 5 minuta
Sijarto: "Naravno ćemo pomoći Srbiji i srpskoj ekonomiji"

Sijarto: "Naravno ćemo pomoći Srbiji i srpskoj ekonomiji"

Blic pre 6 minuta
Uživo Sijarto: Srbija i Mađarska plaćaju preveliku cenu rata, vidite samo ove cene! U toku dana ili noći stiže odgovor od OFAK…

Uživo Sijarto: Srbija i Mađarska plaćaju preveliku cenu rata, vidite samo ove cene! U toku dana ili noći stiže odgovor od OFAK

Blic pre 6 minuta