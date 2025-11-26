Uživo Sijarto: Srbija i Mađarska plaćaju preveliku cenu rata, vidite samo ove cene! U toku dana ili noći stiže odgovor od OFAK…

Srbija i Mađarska plaćaju preveliku cenu rata, što se može videti i na visokim cenama energenata, rekao je mađarski ministar Petar Sijarto, posle sastanka sa resornom ministarkom u Beogradu.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je nakon razgovora sa mađarskim ministrom spoljnih poslova i trgovine Peterom Sijartom da su odnosi dve zemlje u oblasti naftne industrije i gasa podignuti na „najviši nivo“, uz poruku da je prioritet Srbije u narednim nedeljama sigurnost snabdevanja naftnim derivatima i gasom. Ministarka je istakla da Srbija i dalje čeka odgovor iz Vašingtona u vezi sa budućim režimom za Naftnu industriju