Ovo Srbija ne sme da zaboravi: Pružena ruka od jedine evropske zemlje koja sada može da pomogne

Sputnik pre 1 sat
Ovo Srbija ne sme da zaboravi: Pružena ruka od jedine evropske zemlje koja sada može da pomogne

Pomoć Mađarske koju je Srbiji obećao šef mađarske diplomatije Peter Sijarto delimično će obezbediti energetsku stabilnost naše zemlje i u značajnoj meri smanjiti ekonomsku štetu izazvanu „energetskom krizom“, dok će u političkom smislu Mađarska biti glavni lobista Srbije kod Trampove administracije, smatra analitičar Branko Pavlović.

Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto izjavio je da će u Beogradu dogovoriti tehničke detalje o pomoći Srbiji u snabdevanju energentima i poručio da Mađarska neće ostaviti Srbiju bez energenata. „Sa gospodinom ministrom Markom Đurićem sam se dogovorio o najznačajnim političkim pitanjima i on me je ovlastio da u nastavku dana sa ministarkom Dubravkom Đedović Handanović dogovorim tehničke elemente ovog političkog dogovora“, rekao je
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Sijarto za RTS: Saradnja naše dve zemlje na polju energetike je strateške prirode

Sijarto za RTS: Saradnja naše dve zemlje na polju energetike je strateške prirode

RTS pre 45 minuta
Radojka Nikolić o NIS-u: Licenca je samo kratkoročni predah, država pravi budžet kao da nema krize

Radojka Nikolić o NIS-u: Licenca je samo kratkoročni predah, država pravi budžet kao da nema krize

Nova pre 45 minuta
Sijarto: Nećemo ostaviti Srbiju bez energenata, danas ćemo se dogovoriti o tehničkim pitanjima pomoći

Sijarto: Nećemo ostaviti Srbiju bez energenata, danas ćemo se dogovoriti o tehničkim pitanjima pomoći

RTS pre 10 minuta
Čeka se odgovor od kog zavisi šta će biti sa NIS-om: Niz problema ako američka vlada ne odobri licencu

Čeka se odgovor od kog zavisi šta će biti sa NIS-om: Niz problema ako američka vlada ne odobri licencu

N1 Info pre 1 sat
"Ovo je stav Mađarske" Oglasio se Sijarto posle sastanaka u Beogradu, poslao jasnu poruku: "Da za Srbiju, ne za Ukrajinu u…

"Ovo je stav Mađarske" Oglasio se Sijarto posle sastanaka u Beogradu, poslao jasnu poruku: "Da za Srbiju, ne za Ukrajinu u Evropskoj uniji"

Blic pre 1 sat
Još jedna noć bez sna! Ako OFAK ne dozvoli licencu, ovo je najgori scenario za NIS, tiče se banaka, kredita i poverilaca

Još jedna noć bez sna! Ako OFAK ne dozvoli licencu, ovo je najgori scenario za NIS, tiče se banaka, kredita i poverilaca

Blic pre 1 sat
Mađari pomažu Srbiji - MOL će dva i po puta povećati izvoz nafte

Mađari pomažu Srbiji - MOL će dva i po puta povećati izvoz nafte

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NišNECMađarskaenergetikasrbijaMOLPomoć

Ekonomija, najnovije vesti »

Čak 90 odsto punoletnih Srba poseduje neku nekretninu: Evo gde je prodat najskuplji kvadrat stana!

Čak 90 odsto punoletnih Srba poseduje neku nekretninu: Evo gde je prodat najskuplji kvadrat stana!

Blic pre 30 minuta
Razmišljate da se razvedete 2026. godine? Ovo je šest ključnih koraka za pripremu i finansijsku zaštitu

Razmišljate da se razvedete 2026. godine? Ovo je šest ključnih koraka za pripremu i finansijsku zaštitu

Blic pre 0 minuta
Ministarstvo za rad: Od 1. januara jedinstvena osnovica za obračun plate u sistemu socijalne zaštite

Ministarstvo za rad: Od 1. januara jedinstvena osnovica za obračun plate u sistemu socijalne zaštite

Danas pre 50 minuta
Vučić: Još ne znam kakva je američka odluka o NIS-u, Srbija nikome ništa neće oduzimati preko noći

Vučić: Još ne znam kakva je američka odluka o NIS-u, Srbija nikome ništa neće oduzimati preko noći

Danas pre 2 sata
Rizikovala sve i pokrenula sopstveni biznis - Dragana fakultet zamenila nečim čemu se niko nije nadao

Rizikovala sve i pokrenula sopstveni biznis - Dragana fakultet zamenila nečim čemu se niko nije nadao

Kamatica pre 15 minuta