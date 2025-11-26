Ovo Srbija ne sme da zaboravi: Pružena ruka od jedine evropske zemlje koja sada može da pomogne

Pomoć Mađarske koju je Srbiji obećao šef mađarske diplomatije Peter Sijarto delimično će obezbediti energetsku stabilnost naše zemlje i u značajnoj meri smanjiti ekonomsku štetu izazvanu „energetskom krizom“, dok će u političkom smislu Mađarska biti glavni lobista Srbije kod Trampove administracije, smatra analitičar Branko Pavlović.

Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto izjavio je da će u Beogradu dogovoriti tehničke detalje o pomoći Srbiji u snabdevanju energentima i poručio da Mađarska neće ostaviti Srbiju bez energenata. „Sa gospodinom ministrom Markom Đurićem sam se dogovorio o najznačajnim političkim pitanjima i on me je ovlastio da u nastavku dana sa ministarkom Dubravkom Đedović Handanović dogovorim tehničke elemente ovog političkog dogovora“, rekao je