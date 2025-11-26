RHMZ izdao upozorenje zbog snega

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za brdsko-planinska područja Srbije za period od 26. do 29. novembra zbog snežnih padavina.

Povremene epizode jačeg snega koje se u brdsko-planinskim predelima, očekuju u prekidima od večeras (26. novembra) do subote (29. novembra) usloviće smanjenu vidljivost i zadržavanje snežnog pokrivača na kolovozu, saopštio je RHMZ. Dodaje se da će prolazne epizode jačeg snega biti češće u večernjim i noćnim satima kada će se sneg zadržavati i na pojedinim lokalitetima u nižim predelima, uglavnom u zapadnim, centralnim i jugozapadnim krajevima Srbije. U ostalim