Tomislav Momirović: JTOK da prestane da zloupotrebljava ovlašćenja, krše mi pretpostavku nevinosti

Danas pre 1 sat  |  Beta
Bivši ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović ocenio je danas da Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) „zloupotrebljava svoja ovlašćenja“ i krši njegovu pretpostavku nevinosti, ocenivši da je ta institucija u svom poslednjem saopštenju „ozbiljno narušava pravni poredak“ i „negira uloga suda“.

On je u objavi na Instagramu, na kom nije bio aktivan od hapšenja zbog sumnje da je jedan od onih koji su navodno oštetili državni budžet za 115 miliona dolara u slučaju rekonstrukcije Železničke stanice u Novom Sadu i rekonstrukcije i modernizacije pruge Novi Sad-državna granica, pozvao tužilaštvo da se „vrati zakonskim okvirima“ i da će „dokazati svoju nevinost pred institucijama“. A post shared by Tomislav Momirović (@tomamomirovic) „Kao neko ko je godinama
