Kakvo nas vreme očekuje danas?

Nedeljnik pre 1 sat
Kakvo nas vreme očekuje danas?

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i hladnije, ujutro i pre podne mestimično s kišom, a posle podne i uveče kiša se očekuje uglavnom u južnim i jugoistočnim, a u toku noći ponegde i u centralnim krajevima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće umeren zapadni i severozapadni, a na jugu ujutro i pre podne južni i jugozapadni vetar, posle podne u slabljenju. Jutarnja temperatura biće od tri do 11, najviša dnevna od sedam na severu do 14 stepeni na jugoistoku. U toku noći temperatura u daljem padu, pa se na zapadu i jugozapadu, kao i u planinskim predelima južne Srbije, očekuje sneg. U Beogradu će biti pretežno oblačno i hladnije, ujutro i delom pre podne s kišom uz umeren zapadni i severozapadni
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

U Srbiji danas oblačno i hladnije vreme, ponegde kiša

U Srbiji danas oblačno i hladnije vreme, ponegde kiša

NIN pre 58 minuta
Nedeljko Todorović otkriva kakvi će biti poslednji novembarski dani

Nedeljko Todorović otkriva kakvi će biti poslednji novembarski dani

Vesti online pre 1 sat
Vremenska prognoza za 26. novembar: Oblačno i vetrovito uz blagi porast temperature

Vremenska prognoza za 26. novembar: Oblačno i vetrovito uz blagi porast temperature

Mondo pre 1 sat
Danas oblačno i hladnije vreme, ponegde kiša

Danas oblačno i hladnije vreme, ponegde kiša

Novi magazin pre 37 minuta
Stiže zahlađenje: Danas kiša, uveče i sneg na planinama i zapadu Srbije

Stiže zahlađenje: Danas kiša, uveče i sneg na planinama i zapadu Srbije

Serbian News Media pre 17 minuta
Oglasili se meteorolozi RHMZ! Srbiju čeka nagli pad temperature, stiže zima, a poznato i kada će biti snega

Oglasili se meteorolozi RHMZ! Srbiju čeka nagli pad temperature, stiže zima, a poznato i kada će biti snega

Telegraf pre 27 minuta
Noćas stiže sneg! Najnovije upozorenje RHMZ, spremite se za ledeni udar: Tačno u ovo vreme temperatura ozbiljno pada…

Noćas stiže sneg! Najnovije upozorenje RHMZ, spremite se za ledeni udar: Tačno u ovo vreme temperatura ozbiljno pada, popaljeni meteoalarmi!

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Sneg

Društvo, najnovije vesti »

Studenti objavili: Ljudi iz Ćacilenda napali članove Zbora Stari grad i Savski venac, naneli im povrede, oduzeli telefon, a…

Studenti objavili: Ljudi iz Ćacilenda napali članove Zbora Stari grad i Savski venac, naneli im povrede, oduzeli telefon, a policija se podsmevala umesto da reaguje

Nova pre 3 minuta
Obolevaju u punoj snazi, simptomi konfuzni: Ovaj karcinom kosi muškarce u Srbiji, nekad počinje bolom u nozi, niko ne posumnja…

Obolevaju u punoj snazi, simptomi konfuzni: Ovaj karcinom kosi muškarce u Srbiji, nekad počinje bolom u nozi, niko ne posumnja na najgore

Blic pre 3 minuta
(Foto) Vozila mile u ovom delu grada Pripremite se na zastoje zbog radova: Evo do kada će trajati

(Foto) Vozila mile u ovom delu grada Pripremite se na zastoje zbog radova: Evo do kada će trajati

Blic pre 3 minuta
Miketić: Aktivisti „Beograd ostaje“ zadobili teške povrede ispred Skupštine, policija ignorisala napad lojalista

Miketić: Aktivisti „Beograd ostaje“ zadobili teške povrede ispred Skupštine, policija ignorisala napad lojalista

Serbian News Media pre 2 minuta
Vanredno u ovom gradu u Srbiji: Strahuje se od urušavanja zemljišta i oštećenja cevi atmosferske kanalizacije koja može da swe…

Vanredno u ovom gradu u Srbiji: Strahuje se od urušavanja zemljišta i oštećenja cevi atmosferske kanalizacije koja može da swe pomeša s fekalnom

Kurir pre 3 minuta