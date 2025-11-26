Janaf uveren da će NIS dobiti licencu, Stejt department navodno već dao pozitivno mišljenje

Jadranski naftovod (Janaf) koji Naftnu industriju Srbije (NIS) snabdeva naftom, uveren je da će Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD (OFAC) dati licencu za nastavak rada NIS-a, javlja RTL.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je izjavio da ako NIS do kraja današnjeg dana ne dobije licencu vlade Sjedinjenih Država, slede teški dani za Srbiju. Usledilo bi, kako je rekao, potpuno zaustavljanja rada Rafinerije, a od ponedeljka nijedna banka neće raditi sa NIS-om, prenosi N1. Predsednik Srbije procenio je i da su šanse da Amerikanci NIS-u produže licencu 40 odsto, a 60 odsto da odgovor iz Vašingtona bude negativan. U Hrvatskoj su ipak nešto veći