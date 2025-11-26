Dvojica pripadnika Nacionalne garde ustrijeljeni nedaleko od Bijele kuće

Slobodna Evropa pre 11 minuta
Dvojica pripadnika Nacionalne garde ustrijeljeni nedaleko od Bijele kuće

Dvojica pripadnika Nacionalne garde, koji su upucani u blizini Bijele kuće 26. novembra ubrzo nakon ranjavanja su preminuli, prema riječima guvernera države Zapadna Virdžinija.

Obojica su bili pripadnici Nacionalne garde Zapadne Virdžinije. "Sa velikom tugom možemo potvrditi da su oba pripadnika Nacionalne garde Zapadne Virdžinije, koji su ranije danas upucani u Washingtonu, preminula od zadobijenih povreda", objavio je guverner Zapadne Virdžinije Patrick Morrisey. "Ovi hrabri stanovnici Zapadne Virdžinije izgubili su živote služeći svojoj zemlji. U stalnom smo kontaktu sa saveznim zvaničnicima dok istraga traje. Cijela naša država tuguje
