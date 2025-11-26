Incident ispred Skupštine: Poslanici probili ogradu ispred parlamenta, kasnila sednica

Sputnik pre 31 minuta
Sednica Skupštine Srbije koja je bila zakazana za 10 časova, a na čijem je dnevnom redu Predlog budžeta za 2026. godinu, počela je sa dva sata zakašnjenja zbog incidenta ispred parlamenta.

Poslanici opozicije su probili ogradu na Bulevaru kralja Aleksandra koja deli tu ulicu od kampa ispred parlamenta. Oni su bonsekom presekli žicu koja je spajala ograde ispred Doma narodne skypštine. Među njima su bili: Zdravko Ponoš, Petar Bošković, Stefan Janjić, Marinika Tepić, Aleksandar Jovanović Ćuta, Rober Kozma, Dušan Nikezić. Potom su se uputili ka ulazu u zgradu Doma narodne skupštine gde je došlo do koškanja i verbalnih razmirica sa grupom građana.
