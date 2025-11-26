Tragedija u Hongkongu: Broj žrtava povećan tri puta, ali još se 279 ljudi vode kao nestali u stravičnom požaru

Najmanje 36 ljudi izgubilo je život, a još 279 se vodi kao nestalo u stravičnom požaru koji je izbio u stambenom kompleksu Wang Fuk Court u prigradskom okrugu Tai Po u Hong Kongu, saopštio je šef izvršne vlasti Džon Li na konferenciji za novinare.

Ministarka za stanovanje Vini Ho navela je da je radna grupa za stanovanje identifikovala ukupno 1.400 stambenih jedinica koje su odmah dostupne za evakuisane građane širom Hongkonga, uključujući Kovlun, Hongkong ostrvo i Nove teritorije. Oko 280 jedinica nalazi se u samom Tai Pou, a 40 evakuisanih već je useljeno u privremeni stambeni projekat u Šan Liju. Vlada i nadležni organi aktivno sarađuju kako bi obezbedili dodatnu podršku stanovnicima pogođenim