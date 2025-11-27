„Nikakve nestašice neće biti, nemojte da plašite narod“ Bajatović: NIS mora da radi, to moraju da znaju i Rusi i Amerikanci

Dnevnik pre 22 minuta
„Nikakve nestašice neće biti, nemojte da plašite narod“ Bajatović: NIS mora da radi, to moraju da znaju i Rusi i Amerikanci…

BEOGRAD: Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da Naftna industrija Srbije mora da radi i da, kako je rekao, to moraju da znaju i Rusi i Amerikanci.

"Imamo i dovoljnu rezervu, nikakve nestašice neće biti, nemojte da plašite narod, nema potrebe za tim, ali videćemo mišljenje OFAK-a, biće verovatno sutra. Koliko ja znam, iz mojih izvora, ne uzmite mi to za zlo, verovatno neće biti negativno, samo ne znamo šta će pisati u papiru. To ćemo da vidimo", rekao je Bajatović u Skupštini Srbije. Bajatović je ocenio da je pristup predsednika Srbije Aleksandra Vučića dobar i da ga podržava, a izneo ga je, kako kaže, na
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Bajatović: NIS mora da radi, to moraju da znaju i Rusi i Amerikanci

Bajatović: NIS mora da radi, to moraju da znaju i Rusi i Amerikanci

RTV pre 33 minuta
Bajatović: NIS će verovatno dobiti licencu OFAC-a

Bajatović: NIS će verovatno dobiti licencu OFAC-a

Forbes pre 32 minuta
Bajatović: Odluka SAD u vezi sa davanjem licence NIS-u verovatno će biti pozitivna, sutra odluka

Bajatović: Odluka SAD u vezi sa davanjem licence NIS-u verovatno će biti pozitivna, sutra odluka

N1 Info pre 32 minuta
Bajatović: NIS mora da radi! Imamo dovoljno rezervi, nestašica neće biti

Bajatović: NIS mora da radi! Imamo dovoljno rezervi, nestašica neće biti

Blic pre 33 minuta
Bajatović: NIS mora da radi, to moraju da znaju i Rusi i Amerikanci

Bajatović: NIS mora da radi, to moraju da znaju i Rusi i Amerikanci

Euronews pre 22 minuta
Bajatović: Odluka OFAK-a u vezi sa davanjem licence NIS-u verovatno će biti pozitivna

Bajatović: Odluka OFAK-a u vezi sa davanjem licence NIS-u verovatno će biti pozitivna

NIN pre 43 minuta
Bajatović: Odluka OFAK-a u vezi sa davanjem licence NIS-u verovatno će biti pozitivna

Bajatović: Odluka OFAK-a u vezi sa davanjem licence NIS-u verovatno će biti pozitivna

Nedeljnik pre 57 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSkupština SrbijeSrbijagasDušan Bajatović

Ekonomija, najnovije vesti »

Bajatović: NIS mora da radi, to moraju da znaju i Rusi i Amerikanci

Bajatović: NIS mora da radi, to moraju da znaju i Rusi i Amerikanci

RTV pre 33 minuta
NIN PANEL "ESG standardi - novo poglavlje u razvoju biznisa"

NIN PANEL "ESG standardi - novo poglavlje u razvoju biznisa"

NIN pre 32 minuta
Iz kabineta premijera Mađarske potvrđeno: MOL pregovara o kupovini NIS-a

Iz kabineta premijera Mađarske potvrđeno: MOL pregovara o kupovini NIS-a

Forbes pre 7 minuta
Orbanov šef kabineta: U toku su razgovori o mogućnosti da MOL kupi udeo u NIS-u

Orbanov šef kabineta: U toku su razgovori o mogućnosti da MOL kupi udeo u NIS-u

Nova ekonomija pre 32 minuta
Glamočić sa ambasadorkom Konrad: Srbija najveći ekonomski partner Nemačke u regionu

Glamočić sa ambasadorkom Konrad: Srbija najveći ekonomski partner Nemačke u regionu

RTV pre 13 minuta