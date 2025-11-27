Sutra počinje Božićni post

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
BEOGRAD - Božićni post počinje sutra, 28. novembra, a cilj posta je približavanje Bogu, kako kroz uzdržavanje od mrsne hrane i zlih misli, tako i kroz molitvu i činjenje dobrih dela.

Zajednicu sa Bogom postižemo upravo postom u kojem je vrhunac pričešće koje predstavlja krajnji cilj. Božićni post traje četrdeset dana, ali nije tako strog kao Veliki Post. Počinje 28. novembra, a završava se 6. januara. U toku celog ovoga posta, po pravilu se ne jede meso, mlečni proizvodi i jaja. Ulje i vino su dozvoljeni svim danima osim srede i petka koji se poste "na vodi". Riba se jede svake subote i nedelje kao i na Vavedenje Presvete Bogorodice (4.
