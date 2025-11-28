"Ne igra za naš tim" Merc besan na Orbana: "Otišao je u Moskvu bez odobrenja evropskih lidera"

Alo pre 27 minuta
"Ne igra za naš tim" Merc besan na Orbana: "Otišao je u Moskvu bez odobrenja evropskih lidera"

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da je mađarski premijer Viktor Orban otputovao u Moskvu bez evropskog mandata i odobrenja evropskih lidera

Tokom današnjeg sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Kremlju, Orban je rekao da Mađarska nije podlegla spoljnim pritiscima i da nastavlja da razvija saradnju sa Moskvom. "Stav Viktora Orbana znamo već nekoliko godina. Ovo nije njegovo prvo putovanje u Moskvu... Ali on ide bez evropskog mandata i ide bez našeg odobrenja. Ali to nije ništa novo. On ima svoju viziju za okončanje ovog sukoba", rekao je Merc u prenosu zajedničke konferencije za novinare
