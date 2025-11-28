Umrla pripadnica Nacionalne garde upucana kod Bele kuće; Tramp: Bila je neverovatna osoba

Jedna od pripadnica Nacionalne garde koja je ove nedelje upucana iz zasede u blizini Bele kuće preminula je od zadobijenih povreda, rekao je predsednik Donald Tramp u četvrtak, nekoliko sati pre nego što je objavio antiimigracioni tekst na društvenim mrežama.

Tramp nije pomenuo pucnjavu u sredu u svojim objavama, ali one su usledile nakon višednevnih pojačanih retorika o imigraciji i izbeglicama od strane Trampove administracije nakon napada. Osumnjičeni strelac je avganistanski državljanin, rekli su zvaničnici. Sara Bekstrom (20), vojna specijalkinja iz Zapadne Virdžinije, bila je "neverovatna osoba" koja je bila "izvanredna u svakom pogledu", rekao je Tramp tokom video poziva sa pripadnicima vojske. "Umrla je u