Mađarski premijer Viktor Orban otputovao je u Moskvu na sastanak sa ruskim liderom Vladimirom Putinom bez evropskog mandata za pregovore ili odobrenja lidera Evropske unije, izjavio je nemački kancelar Fridrih Merc.

Merc je podsetio da je mađarski premijer već putovao u Moskvu prošle godine tokom predsedavanja zemlje Evropskim savetom. Prema njegovoj proceni, ove ideje „još nisu realizovane". U petak, tokom razgovora u Kremlju sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, Orban je izjavio da Mađarska vodi suverenu spoljnu politiku i da nije podlegla spoljnim pritiscima zbog saradnje sa Rusijom.