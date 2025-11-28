Šef kabineta Vladimira Zelenskog podneo ostavku

Vesti online pre 1 sat  |  Sputnik, Vesti online (J. V.)
Šef kabineta Vladimira Zelenskog podneo ostavku

Šef kabineta Andrej Jermak podneo je ostavku, saopštio je Vladimir Zelenski. Ova odluka je usledila nakon što je u Ukrajini izbio korupcijski skandal koji seže sve do Zelenskog i njegovog okruženja.

„Ukrajinsku delegaciju na pregovorima od sada će predstavljati načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine Andrej Gnatov, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov, kao i zaposleni Ministarstva spoljnih poslova i obaveštajnih službi“, istakao je šef kijevskog režima povodom Jermakove ostavke, koji je takođe predvodio kijevsku delegaciju na pregovorima sa SAD. Poslanik Vrhovne rade Jaroslav Železnjak izvestio je ranije danas da su
Ključne reči

UkrajinakorupcijavestiVladimir Zelenski

