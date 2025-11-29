Vučić telefonom razgovarao sa Orbanom o energetskoj situaciji u Srbiji

Beta pre 14 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas da je sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom razgovarao telefonom o njegovom sastanku u Moskvi i energetskoj situaciji u Srbiji.

Orban je, kako je Vučić napisao na Instagramu, "naglasio da će Mađarska pomoći energetsku stabilnost Srbije".

"Dobrosusedski odnosi Srbije i Mađarske mnogo znače obema državama i narodima. Spreman sam da i dalje dajem svoj najveći doprinos našem prijateljstvu", dodaje se u objavi.

(Beta, 29.11.2025)

Povezane vesti »

Vučić: Razgovarao sam sa Orbanom, naglasio je da će Mađarska pomoći Srbiji

Vučić: Razgovarao sam sa Orbanom, naglasio je da će Mađarska pomoći Srbiji

RTV pre 9 minuta
Vučić otkrio nove informacije: Orban ga zvao nakon susreta sa Putinom

Vučić otkrio nove informacije: Orban ga zvao nakon susreta sa Putinom

Pravda pre 4 minuta
Vučić: Razgovarao sam sa Orbanom, naglasio je da će Mađarska pomoći Srbiji

Vučić: Razgovarao sam sa Orbanom, naglasio je da će Mađarska pomoći Srbiji

RTK pre 14 minuta
Vučić: Razgovarao sam sa Orbanom, rekao je da će Mađarska pomoći Srbiji

Vučić: Razgovarao sam sa Orbanom, rekao je da će Mađarska pomoći Srbiji

NIN pre 9 minuta
Vučić o energetskoj situaciji: "Razgovarao sam sa Orbanom, Mađarska će pomoći Srbiji!"

Vučić o energetskoj situaciji: "Razgovarao sam sa Orbanom, Mađarska će pomoći Srbiji!"

Blic pre 19 minuta
Vučić telefonom razgovarao sa Orbanom o energetskoj situaciji u Srbiji

Vučić telefonom razgovarao sa Orbanom o energetskoj situaciji u Srbiji

Radio sto plus pre 4 minuta
Vučić: Razgovarao sam sa Orbanom, naglasio je da će Mađarska pomoći Srbiji

Vučić: Razgovarao sam sa Orbanom, naglasio je da će Mađarska pomoći Srbiji

Euronews pre 19 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićMoskvaPredsednik SrbijeMađarska

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučić: Razgovarao sam sa Orbanom, naglasio je da će Mađarska pomoći Srbiji

Vučić: Razgovarao sam sa Orbanom, naglasio je da će Mađarska pomoći Srbiji

RTV pre 9 minuta
Vučić telefonom razgovarao sa Orbanom o energetskoj situaciji u Srbiji

Vučić telefonom razgovarao sa Orbanom o energetskoj situaciji u Srbiji

Beta pre 14 minuta
Srpska ljuta paprika nadmašila sve - iz Bačkog Petrovca ide čak 4.000 tona u inostranstvo

Srpska ljuta paprika nadmašila sve - iz Bačkog Petrovca ide čak 4.000 tona u inostranstvo

Kamatica pre 14 minuta
"Di su novci?": Zašto se karte pojedinih autobuskih prevoznika više ne kupuju na šalteru BAS-a

"Di su novci?": Zašto se karte pojedinih autobuskih prevoznika više ne kupuju na šalteru BAS-a

N1 Info pre 44 minuta
Kako velike tehnološke kompanije naduvaju profit veštačke inteligencije

Kako velike tehnološke kompanije naduvaju profit veštačke inteligencije

Bonitet pre 43 minuta