Vučić telefonom razgovarao sa Orbanom o energetskoj situaciji u Srbiji

Beta pre 14 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas da je sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom razgovarao telefonom o njegovom sastanku u Moskvi i energetskoj situaciji u Srbiji.

Orban je, kako je Vučić napisao na Instagramu, "naglasio da će Mađarska pomoći energetsku stabilnost Srbije".

"Dobrosusedski odnosi Srbije i Mađarske mnogo znače obema državama i narodima. Spreman sam da i dalje dajem svoj najveći doprinos našem prijateljstvu", dodaje se u objavi.

(Beta, 29.11.2025)