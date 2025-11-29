Er Srbija: Popravka softvera aviona A320 ne obuhvata avione kojima raspolaže naša flota

Danas pre 9 minuta  |  Beta
Er Srbija: Popravka softvera aviona A320 ne obuhvata avione kojima raspolaže naša flota
Kompanija Er Srbija (Air Serbia) saopštila je danas da zahtev evropskog proizvođača aviona Erbas (Airbus) i ;Evropske agencije za bezbednost vazduhoplovstva, koji se odnosi na popravku softvera aviona tipa A320, ne obuhvata i ne reflektuje se ni na koji način na avione kojima raspolaže flota Er Srbije.“Obaveštavamo putnike da su svi naši avioni potpuno operativni, kao i da se red letanja odvija prema utvrđenom planu“, saopštili su iz Er Srbije. Evropski proizvođač
Danas pre 4 minuta
Blic pre 24 minuta
Blic pre 24 minuta
Euronews pre 14 minuta
Biznis.rs pre 34 minuta
Politika pre 44 minuta
