Tramp objavio da je poništio sve uredbe i dokumenta koja je potpisao Džozef Bajden

Danas pre 4 sati  |  Beta-AFP
Republikanski predsednik SAD Donald Tramp objavio je danas da je poništio sve uredbe i dokumente koje je potpisao njegov prethodnik na funkciji, demokrata Džozef Bajden, jer je za potpisivanje koristio mašinu za potpisivanje.

Kakve su pravne posledice Trampove odluke za sada nije jasno. „Svaki dokument koji je potpisao Pospani Džo koristeći mašinu za potpisivanje, što je njih oko 92 odsto, ovim se poništava i nema dalje ni pravnu snagu ni dejstvo“, napisao je republikanski predsednik na svojoj platformi Trut soušl. Postavlja se pitanje pravnih implikacija Trampove odluke. Posebno je nejasno da li predsednik uopšte ima moć da poništava uredbe i dokumenta koje je potpisao njegov
