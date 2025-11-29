Tepić: Vučić sprovodio čistku u MUP-u da bi sprečio hapšenje Selakovića i svih koji vode do Malog i njega

N1 Info pre 26 minuta  |  N1 Beograd
Tepić: Vučić sprovodio čistku u MUP-u da bi sprečio hapšenje Selakovića i svih koji vode do Malog i njega

Potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić izjavila je da bi ministar kulture Nikola Selaković morao da bude priveden, nakon što se bez opravdanja nije pojavio u petak na zakazanom saslušanju u Tužilaštvu za organizovani kriminal. "Tužilaštvo za organizovani kriminal je stisnulo 'crveno dugme'.

Policija mora da privede Selakovića. Eno ga od jutros pršti na Informeru, preti postupajućim tužiocima i svima koji smo ogolili ovaj kartelski dil", napisala je Tepić na svom nalogu na društvenoj mreži X. Tužilaštvo za organizovani kriminal je stisnulo “crveno dugme”. Policija mora da privede Selakovića. Eno ga od jutros pršti na Informeru, preti postupajućim tužiocima i svima koji smo ogolili ovaj kartelski dil. Zato je Vučić brže bolje u poslednja tri meseca
