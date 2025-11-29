Niški studenti organizuju protest 1. decembra

NIN pre 1 sat  |  Beta
Niški studenti organizuju protest 1. decembra

Grupa studenata niškog Univerziteta organizovaće u ponedeljak, 1. decembra protest pod nazivom "13 meseci, 16 žrtava, 0 odgovornih".

Protest će početi u 11.30 sati na raskrsnici ispred zgrade Osnovnog suda. U pozivu za protest u Nišu objevljenom na društvenim mrežama studenti su podsetili da je prošlo 13 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu i trenutka kada je 16 ljudi stradalo zbog, kazali su, "tuđe neodgovornosti i zbog sistemske korupcije koja nas sve ugrožava". Na protestu će biti održani govori, šesnaestominutna tišina i studentski performans. A post shared by Samoorganizovana grupa
