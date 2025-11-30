Sve što treba da znate o toplotnim pumpama: Besplatna onlajn info-sesija 4. decembra

Danas pre 10 minuta  |  R. M.
Sve što treba da znate o toplotnim pumpama: Besplatna onlajn info-sesija 4. decembra
Centar za unapređenje životne sredine 4. decembra organizuje besplatnu onlajn info- sesiju pod nazivom „Sve što treba da znate o toplotnim pumpama u domaćinstvu“ sa početkom u 19 časova, a namenjena je svim građanima koji planiraju prelazak na dugoročno isplativo grejanje. “Toplotne pumpe su jedno od najefikasnijih, ekološko prihvatljivijih i dugoročno najisplativijih rešenja za grejanje i hlađenje domaćinstava. Sa sve većim cenama energenata i potrebom za
Otvori na danas.rs

Danas »

Srbija otvara ambasadu u Letoniji

Srbija otvara ambasadu u Letoniji

Danas pre 2 sata
Tramp: Vazdušni prostor Venecuele treba smatrati potpuno zatvorenim

Tramp: Vazdušni prostor Venecuele treba smatrati potpuno zatvorenim

Danas pre 5 sati
Sedište francuske televizije u Parizu nakratko evakuisano zbog pretnje bombom

Sedište francuske televizije u Parizu nakratko evakuisano zbog pretnje bombom

Danas pre 2 sata
(VIDEO) Incidenti isped Arene: Prekinut trening, navijači probili kordon i polupali staklo male dvorane

(VIDEO) Incidenti isped Arene: Prekinut trening, navijači probili kordon i polupali staklo male dvorane

Danas pre 10 minutajoš 1 povezana
Preminuo britanski dramski pisac i scenarista Tom Stopard

Preminuo britanski dramski pisac i scenarista Tom Stopard

Danas pre 10 minuta
Danas »

Najnovije vesti »

Lokalni izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju

Lokalni izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju

RTV pre 4 minuta
Zelenski povlači oštar potez! Obratio se naciji, doneo je odluku koja je žestoko uzdrmati Rusiju: "Predloge ću poslati svim…

Zelenski povlači oštar potez! Obratio se naciji, doneo je odluku koja je žestoko uzdrmati Rusiju: "Predloge ću poslati svim jakim partnerima"

Blic pre 9 minuta
Xiaomi YU7 u Kini prodajom nadmašio Teslin Model Y

Xiaomi YU7 u Kini prodajom nadmašio Teslin Model Y

Auto blog pre 4 minuta
Preminuo britanski dramski pisac i scenarista Tom Stopard

Preminuo britanski dramski pisac i scenarista Tom Stopard

Danas pre 10 minuta
Četiri generacije i 11 članova porodice Stefanović živi pod jednim krovom: Sve stekli poštenim radom, a deda ima samo još…

Četiri generacije i 11 članova porodice Stefanović živi pod jednim krovom: Sve stekli poštenim radom, a deda ima samo još jedan san (foto)

Kurir pre 9 minuta