Vučić: SNS ostvarila ubedljivu pobedu u Negotinu sa 69,3 odsto glasova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je lista "Najbolje za Negotin", koju predvodi Srpska napredna stranka sa koalicionim partnerima, ostvarila ubedljivu pobedu na lokalnim izborima. "U Negotinu lista Najbolje ta Negotin, dakle Srpska napredna stranka i svi naši partneri, osvojila je ubedljivu pobedu sa ukupno 11.534 glasa, odnosno 69,3 odsto", naveo je Vučić. Prema njegovim rečima, drugo mesto zauzela je, kako je rekao, "blokaderska lista" sa 26,7