Visoka izlaznost u Sečnju i Mionici do 14 časova: Na birališta izašlo skoro polovina birača

Serbian News Media pre 50 minuta
Visoka izlaznost u Sečnju i Mionici do 14 časova: Na birališta izašlo skoro polovina birača

Na lokalnim izborima u opštini Sečanj do 14 časova glasalo je 48,26 odsto birača, potvrđeno je agenciji Beta u opštinskoj izbornoj komisiji.

Kako je precizirano, na birališta u toj opštini je izašlo ukupno 4.953 birača. Izlaznost na lokalnim izborima u Negotinu do 14 časova je 35,6 odsto upisanih birača, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS). U Mionici je 43 odsto glasača izašlo na birališta, pokazuju podaci Opštinske izborne komisije.
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Kurir specijal - Izbori u Sečnju, Mionici i Negotinu – večeras od 20.00 na Kurir televiziji

Kurir specijal - Izbori u Sečnju, Mionici i Negotinu – večeras od 20.00 na Kurir televiziji

Mondo pre 10 minuta
Koliki je odziv glasača u Mionici, Negotinu i Sečnju tokom prepodneva?

Koliki je odziv glasača u Mionici, Negotinu i Sečnju tokom prepodneva?

Danas pre 1 sat
Prekršajna prijava protiv „ratnog veterana“ iz Bora

Prekršajna prijava protiv „ratnog veterana“ iz Bora

Ist media pre 2 sata
Izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju: Visoka izlaznost, prijavljene brojne nepravilnosti

Izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju: Visoka izlaznost, prijavljene brojne nepravilnosti

BBC News pre 2 sata
Nož, palica i biber-sprej kod odbornika blokadera iz Zaječara

Nož, palica i biber-sprej kod odbornika blokadera iz Zaječara

Politika pre 1 sat
Do 14 časova izlaznost na lokalnim izborima u Sečnju 48,26 odsto

Do 14 časova izlaznost na lokalnim izborima u Sečnju 48,26 odsto

Telegraf pre 2 sata
Lokalni izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju

Lokalni izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju

RTK pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSizlaznostIzboriNegotinsečanjMionica

Politika, najnovije vesti »

(VIDEO) Bajker na kvadu oteo telefon foto reporteru u Negotinu, u raspravi sa studentima i Vladimir Mandić

(VIDEO) Bajker na kvadu oteo telefon foto reporteru u Negotinu, u raspravi sa studentima i Vladimir Mandić

N1 Info pre 25 minuta
(BLOG) Izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju: Nepravilnosti na više mesta tokom celog dana, Crta povukla posmatrače iz Mionice

(BLOG) Izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju: Nepravilnosti na više mesta tokom celog dana, Crta povukla posmatrače iz Mionice

N1 Info pre 25 minuta
Advokat Čedomir Kokanović tvrdi da ga je pretukao Sead Spahović, objavio i fotografiju povreda

Advokat Čedomir Kokanović tvrdi da ga je pretukao Sead Spahović, objavio i fotografiju povreda

Blic pre 1 minut
BLOG UŽIVO Kapuljaši zastrašuju građane na lokalnim izborima, kum Darka Šarića napadao posmatrače u Mionici

BLOG UŽIVO Kapuljaši zastrašuju građane na lokalnim izborima, kum Darka Šarića napadao posmatrače u Mionici

Nova pre 25 minuta
Sekretar OIK Mionica: Posmatrači iz drugih gradova vrše pritisak, nema nijednog iz Mionice

Sekretar OIK Mionica: Posmatrači iz drugih gradova vrše pritisak, nema nijednog iz Mionice

Nedeljnik pre 5 minuta