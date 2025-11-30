Visoka izlaznost u Sečnju i Mionici do 14 časova: Na birališta izašlo skoro polovina birača

Na lokalnim izborima u opštini Sečanj do 14 časova glasalo je 48,26 odsto birača, potvrđeno je agenciji Beta u opštinskoj izbornoj komisiji.

Kako je precizirano, na birališta u toj opštini je izašlo ukupno 4.953 birača. Izlaznost na lokalnim izborima u Negotinu do 14 časova je 35,6 odsto upisanih birača, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS). U Mionici je 43 odsto glasača izašlo na birališta, pokazuju podaci Opštinske izborne komisije.