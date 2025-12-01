Građani, stiglo je važno obavešenje Povećanje nije samo penzionere, i ove grupe građana od janura mogu da računaju na više para

Alo pre 51 minuta
Građani, stiglo je važno obavešenje Povećanje nije samo penzionere, i ove grupe građana od janura mogu da računaju na više para…

Penzije u Srbiji od danas su veće za 12,2 odsto, odnosno od januara kada će ova povišica leći na račune najstarijih

Prema računici prosečna penzija biće veća za oko 6.000 dinara, tačnije iznosiće oko 488 evra. Prema statistici PIO fonda na spisku je najviše korisnika iz kategorije zaposlenih njih 1.414.283, njihov ček trenutno iznosi 53.552 i oni će u januaru dobiti 60.085. Na listi je 119.956 penzionera koji su radni vek proveli baveći se samostalnom delatnošću i njima će koverte u proseku biti deblje za 5.702 dinara. Broj invalidskih primanja koja se isplaćuju iz kase PIO
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Povećanje za ovu grupu građana u Srbiji Od janura mogu da računaju na više para na računima evo koliko će iznositi

Povećanje za ovu grupu građana u Srbiji Od janura mogu da računaju na više para na računima evo koliko će iznositi

Dnevnik pre 6 minuta
Povećanje nije samo penzionere, i ove grupe građana od janura mogu da računaju na više para

Povećanje nije samo penzionere, i ove grupe građana od janura mogu da računaju na više para

Kurir pre 11 minuta
Penzije u Srbiji od danas veće 12,2 odsto, prve isplate pre praznika

Penzije u Srbiji od danas veće 12,2 odsto, prve isplate pre praznika

Jugmedia pre 1 sat
Penzije u Srbiji veće za 12,2 odsto

Penzije u Srbiji veće za 12,2 odsto

Biznis.rs pre 40 minuta
Penzije od danas veće za 12,2 odsto! Prve isplate pre Božića! Evo kolika će sada biti prosečna penzija s ovim uvećanjem, a…

Penzije od danas veće za 12,2 odsto! Prve isplate pre Božića! Evo kolika će sada biti prosečna penzija s ovim uvećanjem, a kolika u 2026!

Kurir pre 21 minuta
Penzije u Srbiji od danas veće za 12,2 odsto

Penzije u Srbiji od danas veće za 12,2 odsto

RTK pre 1 sat
Penzije od danas veće za 12,2 odsto, prve isplate pre božićnih praznika

Penzije od danas veće za 12,2 odsto, prve isplate pre božićnih praznika

Glas Zaječara pre 2 sata
Povezane vesti »

Ekonomija, najnovije vesti »

Pad industrijske proizvodnje zbog niže proizvodnje struje

Pad industrijske proizvodnje zbog niže proizvodnje struje

Ekapija pre 11 minuta
Za pokretanje i rast biznisa: Međunarodna konferencija franšiznog poslovanja sutra u PKS

Za pokretanje i rast biznisa: Međunarodna konferencija franšiznog poslovanja sutra u PKS

Ekapija pre 11 minuta
Rafinerija u Pančevu sutra zaustavlja proizvodnju: Srbija pred najvećim energetskim testom! Rafinerija u Pančevu

Rafinerija u Pančevu sutra zaustavlja proizvodnju: Srbija pred najvećim energetskim testom! Rafinerija u Pančevu

Volim Zrenjanin pre 15 minuta
Deo PKB-ovog zemljišta će biti iskorišćen za izgradnju Nacionalnog stadiona

Deo PKB-ovog zemljišta će biti iskorišćen za izgradnju Nacionalnog stadiona

Biznis i finansije pre 16 minuta
"Ove tri reči dovele su nas na Vol strit": Tajne prve srpske kompanije listirane na berzi NASDAQ - Putokaz za domaće firme…

"Ove tri reči dovele su nas na Vol strit": Tajne prve srpske kompanije listirane na berzi NASDAQ - Putokaz za domaće firme koje sanjaju američka tržišta kapitala

Blic pre 6 minuta