13 meseci, 16 života, 0 odgovornih: Novi Sad na ulici traži pravdu

Skupovi povodom 13 meseci od pada nadstrešncie Železničke stanice i smrti 16 osoba biće organizovani u ponedeljak, 1. decembra u Novom Sadu.

Na skup pozivaju studenti u blokadi i Zborovi građana Novog Sada. Studenti organizuju okupljanje u 11.52 časova ispred Železničke stanice. „Korupcija ubija! Zahtevi nisu ispunjeni. 13 meseci, 0 odgovornih. Vidimo se na ulici sve dok ne bude pravda, sve dok svi odgovorni ne budu odgovarali“, poručuju studenti. Zborovi građana skup organizuju od 18 časova na Trgu slobode, nakon čega će organizovati šetnju do Železničke stanice. Izvor: Nova.rs Inženjer objasnio pad